La Aemet extiende el aviso por ola de calor «al menos hasta el jueves»

Fallece una trabajadora de 40 años tras resultar aplastada por maquinaria agrícola en una finca de Pozohondo (Albacete)

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios médicos de urgencia y una patrulla de la Guardia Civil.

Los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida
F. F.

Toledo

Una trabajadora de 40 años ha fallecido este viernes en Pozohondo (Albacete) tras sufrir un aplastamiento con maquinaria agrícola, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha registrado a las 13:03 horas y el accidente ha tenido lugar en una finca del municipio.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios médicos de urgencia y una patrulla de la Guardia Civil. Asimismo, se movilizó un helicóptero medicalizado que finalmente no ha llegado a intervenir, al confirmarse el fallecimiento de la mujer.

En Castilla-La Mancha perdieron la vida 21 personas en accidentes laborales entre enero y junio de este año, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo esta misma semana.

La estadística revela que la comunidad se sitúa como la cuarta región española con mayor índice de siniestralidad laboral.

