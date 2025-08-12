Fallece un trabajador atrapado por una máquina en una empresa del polígono Romica de Albacete

El 112 recibió el aviso poco antes de la una del mediodía

Un trabajador de 55 años ha perdido la vida este martes en una empresa de hierros y acero situada en la calle Suecia del polígono Romica de Albacete, tras quedar atrapado por una máquina.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral se produjo poco antes de la una del mediodía, movilizándose hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y una UVI.

Pese a que fue liberado por sus compañeros antes de la llegada de los servicios sanitarios, el hombre falleció en el mismo lugar del siniestro.

Se trata del segundo accidente laboral mortal que ocurre en el plazo de cuatro días en la provincia de Albacete.