Suscribete a
ABC Premium

Fallece un joven de 21 años al colisionar su vehículo con un tractor en Valdepeñas

El accidente ha tenido lugar sobre las 18:38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la víctima ha impactado contra un tractor en el kilómetro 96 de la CM-412

Un trabajador herido grave tras precipitarse desde unos seis metros de altura en Yeles (Toledo)

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Ambulancia del Sescam
Ambulancia del Sescam EP

ABC

Toledo

Un joven de 21 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 18: ... 38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la víctima ha impactado contra un tractor en elkilómetro 96 de la CM-412, en el término municipal de Valdepeñas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app