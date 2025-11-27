Fallece un joven de 21 años al colisionar su vehículo con un tractor en Valdepeñas

Un joven de 21 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).
Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 18: ... 38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la víctima ha impactado contra un tractor en elkilómetro 96 de la CM-412, en el término municipal de Valdepeñas.
A pesar de la asistencia de Bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, no ha sido posible hacer nada por la vida del joven que ha fallecido in situ.
Al lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.
