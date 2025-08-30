Fallece un hombre de 40 años tras ser hallado inconsciente en una piscina de La Poblachuela

Los servicios médicos no ha podido hacer nada para salvar la vida de la víctima

Un hombre de 40 años ha fallecido este sábado tras ser hallado inconsciente en una piscina en La Poblachuela, municipio anejo de Ciudad Real capital, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que ha recibido el aviso del suceso a las 17.21 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI. Los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida a la víctima.

Once personas han fallecido ahogadas en la región hasta el pasado 31 de julio. A esta cifra habrá que añadir los fallecimientos ocurridos en el mes de agosto.