Fallece a los 67 años el actor conquense Domingo Alfaro, fundador de Trastos Teatro

El actor conquense Domingo Alfaro ha fallecido a los 67 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer. Originario de Ledaña, se formó como maestro de escuela y desarrolló gran parte de su vida profesional entre la docencia, la comunicación y las artes escénicas.

Entre 1987 y 2014 trabajó como comercial en Onda Cero Cuenca y participó en varios montajes con la compañía 'Engatos'. En 2003 fundó 'Trastos Teatro', con el que puso en escena obras como 'Historias Íntimas del Paraíso', de Jaime Salom; 'Ojos de Luna', de J. Carlos Torrecilla; 'Cuatro Entremeses y un Alma en Pena'; 'Ay, Carmela', de José Sanchís Sinisterra; 'Variettes'; 'La Fantástica Aventura de Bocasana'; y sus propias creaciones 'Comediantes trae la Noche' y 'Crónicas de Comediante'.

Con esta compañía recorrió gran parte de la provincia y llegó a actuar en algún festival internacional, consolidándose como una figura destacada de la escena conquense.

Durante un tiempo se encargó también de las visitas teatralizadas al refugio de Calderón de la Barca y, en la actualidad, estaba inmerso en su último proyecto, '¡Ayyyy, vino divino!'

El velatorio de Domingo Alfaro se encuentra en el tanatorio de La Alborada y sus restos mortales serán incinerados este lunes.

