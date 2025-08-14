Extremadura agradece a Castilla-La Mancha su ayuda frente a los incendios forestales

Guardiola visita a las efectivos que trabajan en los incendios forestales en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido públicamente al presidente regional Emiliano García-Page su puesta a disposición de medios, generosidad y ayuda en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma, un agradecimiento que ha hecho extensivo a sus homólogos de Andalucía, Juanma Moreno y Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social X, Guardiola además expresa su agradecimiento a todos los efectivos que esta pasada noche «han hecho frente al incendio en unas condiciones extremas».

Asimismo, ha pedido nuevamente a toda la población su colaboración, así como el seguimiento de las recomendaciones e instrucciones de la dirección de la emergencia y las autoridades. «Una vez más venceremos juntos», concluye la presidenta extremeña.