Las exportaciones de Castilla-La Mancha se disparan un 7,3 por ciento en julio de 2025 Toledo lidera las exportaciones provinciales en la región con 1.935,7 millones de euros

Las exportaciones de Castilla-La Mancha en el mes de julio de 2025 alcanzaron la cifra de 6.525,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,3 por ciento respecto a julio de 2024. En España las exportaciones han subido un 1,4 por ciento respecto a julio de 2024 situándose en 231.569,9 millones de euros.

Así se desprende del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha valorado que la región es la cuarta comunidad autónoma de todo el país con mayor dinamismo en las ventas exteriores en el mes de julio, después de rozar los 1.047 millones de euros exportados y crecer en un 11,6 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, casi tres veces por encima de la media nacional.

Según Franco, en el acumulado de los siete primeros meses del año, «hemos superado por primera vez los 6.500 millones de euros entre enero y julio, con un crecimiento del 7,3 por ciento también superior a la media nacional y siendo una de las comunidades autónomas más dinámicas en los primeros siete meses del año«, ha indicado la consejera.

Tal y como ha informado la Junta, la titular de la Economía castellanomanchega ha señalado también que las exportaciones en el mes de julio desde Castilla-La Mancha a Estados Unidos crecieron en términos interanuales un 8,6 por ciento, alcanzando los 33,79 millones de euros.

Por provincias

Por provincias, en julio de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 1.935,7 millones de euros de exportación (+13,0%), Guadalajara, con 1.710,7 millones de euros, se sitúa en segundo lugar (+12,1%); Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.448,5 millones de euros (-1,3%), y le siguen las provincias de Albacete con 933,3 millones de euros (+3,0%), y Cuenca, con 497,8 millones de euros, que registra un incremento en la exportación del 6,0%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 10.410,9 millones de euros subiendo un 7,5%, mientras que en España subieron un 5,4% hasta los 260.692,0 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 5,4%, seguida de Toledo (+16,8%), Albacete (+10,4%), Ciudad Real (-7,2%), y Cuenca (-24,6%).

Sectores exportadores

De enero a julio de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.286,2 millones de euros, representando el 35% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 8,4% respecto al periodo enero-julio de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 662,1 millones de euros, cuyas ventas aumentaron un 1,8%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 456,9 millones de euros, registrando un aumento del 14,0%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 11,2% (373,8 millones de euros).

Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 6,8% (220,2 millones de euros). A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.507,5 millones de euros y un descenso del 3,6%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+13,8%) y los Productos químicos (+5,7%) y con 806,4 y 712,2 millones de euros, respectivamente. En este periodo, las semimanufacturas no químicas disminuyeron un 1,5% alcanzando los 624,4 millones de euros.

Sectores importadores

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (3.047,2 millones euro), con un descenso del 4,9%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.029,1 millones euro (-6,6%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.025,8 millones euro (+20,8%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 1.760,8 millones euro, que en este mes ha aumentado un 13,4%.

De enero a julio de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,5% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.479,3 millones de euros (+8,2%), le siguen Francia con 1.017,0 millones euro (-0,8%), Alemania con 676,0 millones euro (+2,4%) y Italia con 660,9 millones euro (+2,9%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 220,6 millones euro, con una bajada del 6,7%, a Turquía fueron de 127,4 millones euro (+13,2%) y a Rusia 5,4 millones euro (-45,0%).

Fuera del entorno regional más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (200,1 millones de euros, -2,6%), Canadá (16,7 millones de euros, -11,1%), México (49,2 millones de euros, -4,9%), Chile (19,0 millones de euros, -1,1%), Brasil (15,1 millones de euros, -4,6%), y Argentina (7,7 millones de euros, +43,5%).

Por otra parte, destaca Marruecos (103,7 millones de euros, +5,4%), Argelia (28,3 millones de euros, +1.134,8 %) y Oriente Medio (76,3 millones de euros, +0,5%). En Asia destacan China con 189,5 millones de euros, con un crecimiento del 140,6% y Japón (68,2 millones de euros, -20,2%), mientras que Corea del Sur alcanza 42,4 millones de euros (+4,4%).

En cuanto a importaciones, el 70,8% tienen origen comunitario (Francia y Alemania, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 11,1% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 1.151,6 millones de euros, que subió un 46,0% respecto al periodo enero-julio de 2024.