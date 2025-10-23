Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo

Las exportaciones de Castilla-La Mancha crecen un 3,7% en agosto y se consolidan como las cuartas del país con mejor evolución

La región alcanza los 830 millones en ventas exteriores en agosto, con Toledo a la cabeza. Las exportaciones de las empresas de la región acumulan un crecimiento del 6,9% en lo que va de año, frente al 0,3% nacional

García-Page: «En 10 años las exportaciones de aceite han crecido un 133%, estamos en el camino correcto»

Las exportaciones de Castilla-La Mancha crecen un 3,7% en agosto y se consolidan como las cuartas del país con mejor evolución

ABC

Toledo

Las exportaciones de Castilla-La Mancha han vuelto a destacar en el contexto nacional al registrar un crecimiento del 3,7% en el mes de agosto, en contraste con la caída generalizada de las ventas exteriores en el conjunto del país. La región ... alcanzó los 830 millones de euros en exportaciones, la segunda cifra más alta para este mes en la serie histórica, según los datos publicados por el ICEX.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app