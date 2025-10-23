Las exportaciones de Castilla-La Mancha crecen un 3,7% en agosto y se consolidan como las cuartas del país con mejor evolución

Las exportaciones de Castilla-La Mancha han vuelto a destacar en el contexto nacional al registrar un crecimiento del 3,7% en el mes de agosto, en contraste con la caída generalizada de las ventas exteriores en el conjunto del país. La región ... alcanzó los 830 millones de euros en exportaciones, la segunda cifra más alta para este mes en la serie histórica, según los datos publicados por el ICEX.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado estos resultados como una muestra de la «fortaleza del tejido empresarial» y de la «capacidad de las empresas castellano-manchegas para competir y abrirse al exterior incluso en contextos de incertidumbre internacional». Según subrayó, Castilla-La Mancha se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mejor comportamiento exportador en agosto, consolidando una trayectoria positiva que ya acumula un crecimiento del 6,9% entre enero y agosto, con un total de 7.355,7 millones de euros, la cifra más alta registrada en este periodo.

El análisis por sectores muestra que alimentación y bebidas continúa siendo el principal motor exportador, con 292,5 millones de euros, el 35,2% del total regional, aunque con una ligera caída interanual del 2,7%. Le siguen los bienes de equipo, que alcanzaron 175,5 millones de euros con un incremento del 15,1%, y los productos químicos, con 128,8 millones y un notable crecimiento del 22,3%, el mayor entre las grandes partidas exportadoras de Castilla-La Mancha.

Toledo lidera las ventas con 294,4 millones

El comportamiento provincial fue desigual durante el mes de agosto. Toledo lideró las exportaciones, con 294,4 millones de euros y un crecimiento cercano al 10% en términos interanuales. Le siguió Guadalajara, con 215,9 millones y una subida del 5%, mientras que Ciudad Real registró un aumento más moderado, del 0,8%, hasta los 165,9 millones. Por su parte, Albacete contabilizó 100,8 millones de euros en exportaciones, con un descenso interanual del 0,8%, y Cuenca cerró el mes con 52,9 millones, lo que supone una bajada del 12,6%.

En conjunto, los datos confirman el dinamismo del sector exterior castellano-manchego, que sigue creciendo «por encima de la media nacional, del 0,3%», destacó Patricia Franco. La consejera señaló que la región mantiene un ritmo sostenido en un contexto global de desaceleración del comercio y tensiones geopolíticas. «Este comportamiento demuestra la capacidad de nuestras empresas para mantener su competitividad internacional, incluso en un escenario complejo», subrayó, antes de recordar que sectores como la alimentación y bebidas «han logrado crecer un 7% en los ocho primeros meses del año».