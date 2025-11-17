Eurotoques premia la defensa del patrimonio culinario de la región de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad regional

La Cátedra de Gastronomía de Castilla-La Mancha, impulsada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional, ha recibido el reconocimiento de la Asociación de Cocineros Castellanomanchegos (ACCM) y Eurotoques por su labor de difusión, formación y protección del ... patrimonio culinario regional.

Los profesores Miguel Ángel Gómez Borja y Francisco Montero Riquelme recogieron el galardón, concedido en la categoría Personalidades e Instituciones, en el transcurso de un encuentro profesional celebrado recientemente en Toledo.

Tanto el actual director como su antecesor en el cargo han destacado en nota de prensa la importancia de la Cátedra como espacio de transferencia de conocimiento y como agente dinamizador de las tradiciones culinarias de la región.

Los profesores Gómez Borja y Montero Riquelme afirman que el galardón «reafirma el liderazgo de la Cátedra de Gastronomía de Castilla-La Mancha como puente entre la academia, el territorio y el sector culinario, impulsando el valor cultural y formativo del patrimonio gastronómico regional».

Durante el acto se puso de relieve la capacidad de la UCLM para tender puentes entre la academia y el sector profesional, favoreciendo la creación de programas formativos especializados y colaboraciones con entidades de prestigio como Eurotoques.

El reconocimiento, como añadían en nota de prensa, también visibiliza el respaldo institucional de la Junta de Comunidades, que apoya la labor de la UCLM como referente en la formación de profesionales y en la promoción de la identidad cultural de Castilla-La Mancha.

La colaboración entre universidad y sector gastronómico se traduce así en iniciativas conjuntas que refuerzan la proyección nacional e internacional de la cocina regional, contribuyendo a su posicionamiento como patrimonio cultural y recurso económico.