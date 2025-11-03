Suscribete a
Eurocaja Rural respalda el evento 'Con Vino Mejor' en Villarrobledo como impulso al medio rural y al sector vitivinícola

La entidad reafirma su compromiso con las zonas rurales y con el modelo cooperativo del vino en Castilla-La Mancha, en una cita organizada por FEDA y Aevab que ha destacado la riqueza enológica de la comarca

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, participó en el acto de inauguración junto al presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro; el presidente de la Junta Local de FEDA en Villarrobledo, Juan Pedro Delicado; el presidente de Aevab, Javier Cuadrado Ayuso; el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno Vargas, y el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero
Eurocaja Rural ha patrocinado la decimocuarta edición de 'Con Vino Mejor', una iniciativa promovida por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete (Aevab), celebrada en la Delegación de FEDA en Villarrobledo. El encuentro, que ha contado ... también con el respaldo de la Diputación Provincial, ha puesto en valor el potencial vitivinícola de la comarca, dando visibilidad a sus bodegas y fomentando el conocimiento del vino como parte esencial de la cultura de Castilla-La Mancha.

