Eurocaja Rural, reconocida por Cruz Roja en el aniversario de la dana

La entidad benéfica agradeció la ayuda, el compromiso y la solidaridad proporcionada por las empresas que colaboraron en la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada

Eurocaja Rural

ABC

Toledo

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, asistió a un evento donde Cruz Roja agradeció la ayuda, el compromiso y la solidaridad proporcionada por las empresas que colaboraron en la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada.

Cruz Roja celebró un encuentro ... en Madrid con la finalidad de agradecer la cooperación y solidaridad de las empresas que colaboraron con proyectos destinados a la reparación económica y social de las zonas damnificadas por la catástrofe de la DANA.

