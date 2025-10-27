Eurocaja Rural premia la innovación y el talento de los emprendedores de Guadalajara en la VIII edición del Programa de Apoyo a Emprendedores

El Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara ha acogido este lunes el acto de entrega de premios de la VIII edición del Programa de Apoyo a Emprendedores de la provincia de Guadalajara, una iniciativa promovida por CEOE-Cepyme Guadalajara en colaboración con la Diputación ... Provincial de Guadalajara y con Eurocaja Rural como partner financiero.

El objetivo de este programa es ofrecer a los emprendedores herramientas que faciliten la creación y desarrollo de sus modelos de negocio a través de formación, acompañamiento y tutorización especializada.

Durante el acto, los 20 proyectos finalistas expusieron sus ideas ante un jurado formado por María Soledad García, presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara; Pilar Muñoz, diputada de Promoción Económica de la Diputación Provincial; y Silvia Díaz, directora territorial de Eurocaja Rural.

Tras las exposiciones, el jurado declaró ganador a RTF Aeroclean, una empresa pionera en limpieza industrial y comercial con drones, capaz de sustituir los trabajos en altura por una tecnología más segura, rápida y eficiente. Su responsable, visiblemente emocionado, agradeció el premio y destacó «la oportunidad que este programa ha supuesto para madurar el proyecto y aprender de otros emprendedores». La compañía recibió un cheque de 2.500 euros.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, fue para Raizza Biocosmética, un proyecto centrado en la cosmética natural y la educación medioambiental, que además desarrolla actividades sociales en España y África.

El tercer premio, con 500 euros, recayó en Finca Natura, una iniciativa ubicada en Yunquera de Henares que ofrece ocio familiar, contacto con animales y actividades en plena naturaleza, fomentando el juego libre y el respeto por el medio ambiente.

La entrega de premios corrió a cargo de María Soledad García, Pilar Muñoz y Silvia Díaz, acompañadas por Javier Arriola, secretario general de la patronal alcarreña, quienes valoraron «el esfuerzo, la creatividad y la calidad de todos los proyectos participantes».

Foto de familia de los 20 participantes

Desde Eurocaja Rural se subrayó «la valentía de los emprendedores por afrontar nuevos retos en un contexto cambiante» y se destacó «la importancia de apoyar iniciativas que no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también generan valor en el territorio y entre las personas».

Por su parte, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara afirmó que «todos los proyectos eran merecedores de un premio» y animó a los participantes «a seguir adelante y cumplir su sueño de poner en marcha su negocio».

La diputada de Promoción Económica, Pilar Muñoz, felicitó a los finalistas por «su coraje y capacidad para emprender», recordando que «la Diputación siempre estará al lado de las empresas, autónomos y emprendedores de la provincia», especialmente los que desarrollan su actividad en el medio rural.

Durante los meses de formación, los participantes recibieron tutorías individualizadas y sesiones grupales en las que se abordaron las últimas tendencias en emprendimiento, planificación de objetivos y presentación de proyectos. El programa ha permitido a los emprendedores madurar sus ideas, planificar estrategias empresariales y conocer las ayudas y subvenciones disponibles.