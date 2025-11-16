Eurocaja Rural entrega un galardón en los premios 'Excelencia Empresarial 2025' de CEOE-Cepyme Guadalajara

Eurocaja Rural ha participado, en calidad de patrocinador de uno de los galardones, en la ceremonia de entrega de 'Premios Excelencia Empresarial', organizados por CEOE-Cepyme Guadalajara, y que se ha celebrado un año más en el Hotel Guadalajara&Conference Center Affiliated by ... Meliá de la capital alcarreña en la tradicional 'Noche de la Economía Alcarreña'.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, entregó concretamente el premio relativo a 'Establecimiento Comercial', que esta edición ha recaído en Electrodomésticos Guadalajara, más conocida como Tien21.

Recogió el reconocimiento Hipólito Fernández, director del establecimiento que lleva 35 años ofreciendo soluciones integrales para el hogar en Guadalajara y su provincia, además de en la vecina Comunidad de Madrid. Su actividad abarca desde la venta de electrodomésticos, tanto de gran y pequeño formato, hasta instalaciones de aire acondicionado y mobiliario de cocina, fomentando el comercio de proximidad y el trato cercano al cliente.

Los 'Premios Excelencia Empresarial 2025', cuya gala ha estado conducida un año más por la periodista Lorena García Díez, reconocen anualmente a las empresas, autónomos y entidades más destacadas del año en la provincia alcarreña.

La participación de Eurocaja Rural en este acto refleja su implicación activa en el impulso del tejido empresarial de Guadalajara y ejemplifica la alianza sólida y continuada que mantiene con CEOE-Cepyme Guadalajara, orientada a promover el desarrollo económico, la competitividad y la generación de oportunidades en la provincia.

Eurocaja Rural y la patronal alcarreña suscribieron un convenio de cooperación en materia social el pasado mes de julio, con la finalidad de respaldar diversas iniciativas que desarrolla la patronal empresarial alcarreña para impulsar su actividad y favorecer la economía de la provincia, entre ellas el patrocinio de uno de los galardones, concretamente el de 'Establecimiento Comercial', en los 'Premios Excelencia Empresarial 2025'.

En la gala, han estado presentes la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Igualdad, Sara Simón; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, entre otros responsables institucionales.