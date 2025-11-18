Eurocaja Rural concede un crédito a la Diputación de Valencia destinado a financiar las inversiones de 2025

Eurocaja Rural ha formalizado una operación de préstamo a largo plazo con la Diputación Provincial de Valencia destinada a financiar las inversiones previstas en el presupuesto del ejercicio 2025. El acuerdo, rubricado en la sede de la corporación provincial, reafirma la ... implicación de la entidad financiera con las administraciones públicas valencianas y su voluntad de ofrecer soluciones que favorezcan el desarrollo del territorio.

En el acto de firma participaron el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó, junto al director territorial de la entidad en Valencia, David Hervás.

Eurocaja Rural asegura que la operación es una «muestra más de su responsabilidad y vocación de servicio hacia el sector público», al que proporciona herramientas financieras pensadas para impulsar proyectos estratégicos y dinamizar la economía local.

Desde su implantación en la Comunidad Valenciana en 2017, Eurocaja Rural ha intensificado su presencia y actividad en la región mediante la apertura de nuevas oficinas y la creación de empleo. «La entidad ha consolidado un modelo basado en la cercanía, la confianza y el compromiso», valores que -según destaca la entidad financiera- «han sido clave para fortalecer su relación con instituciones, empresas y ciudadanos».

Eurocaja Rural cuenta con 27 oficinas en la provincia de Valencia y 69 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, dentro de un ambicioso Plan de Expansión orientado a combatir la exclusión financiera y a facilitar el acceso al crédito en todo el territorio.

La red comercial de la entidad suma ya 500 oficinas distribuidas en 9 comunidades autónomas -Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía- y 23 provincias, atendiendo a más de 500.000 clientes y más de 100.000 socios, con un grupo económico integrado por más de 1.400 profesionales.

Con la firma de esta operación, la entidad financiera reitera su compromiso con la provincia de Valencia y su disposición a seguir colaborando en iniciativas que contribuyan al progreso económico y social del territorio.