Suscribete a
ABC Premium

entidades financieras

Eurocaja Rural concede un crédito a la Diputación de Valencia destinado a financiar las inversiones de 2025

La entidad suscribe un préstamo a largo plazo y refuerza su compromiso con las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana donde ya tiene 69 oficinas abiertas

Eurocaja Rural desvela su secreto para llegar a tener 500 oficinas: «Remar a contracorriente, pero con el corazón»

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, (d.) y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó, suscribieron la operación
El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, (d.) y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente José Mompó, suscribieron la operación

ABC

Toledo

Eurocaja Rural ha formalizado una operación de préstamo a largo plazo con la Diputación Provincial de Valencia destinada a financiar las inversiones previstas en el presupuesto del ejercicio 2025. El acuerdo, rubricado en la sede de la corporación provincial, reafirma la ... implicación de la entidad financiera con las administraciones públicas valencianas y su voluntad de ofrecer soluciones que favorezcan el desarrollo del territorio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app