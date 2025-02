Estrategia de la Junta para frenar la «especulación»: 10.000 viviendas hasta 2028 en régimen de cooperativa

«Queremos que la vivienda tenga un enfoque social y la mejor garantía de que ese enfoque social se lleve a la práctica y lo podamos acomodar en el territorio es con esta estrategia» ha dicho hoy, en Toledo, el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, tras la rúbrica del convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación de Cooperativas de viviendas y rehabilitación de España para el fomento de la promoción de vivienda en régimen de cooperativas en la región y la consiguiente presentación de la Estrategia para el fomento de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa 2024-2028.

La firma del convenio entre la Administración regional y la Confederación de Cooperativas de vivienda supone la promoción de la construcción de 10.000 viviendas en los lugares de la región donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda. De este modo, se da, por una parte, cumplimiento a un compromiso electoral y por otro, «planteamos una estrategia de vivienda muy amplia, muy global, identificada con el concepto de economía social», ha explicado García-Page.

Asimismo, ha subrayado que, en un momento en el que el concepto «sostenibilidad» es el que rige todas las decisiones, además del medio ambiente, «el concepto de sostenibilidad, tiene la ventaja también para los que creemos en el concepto de justicia y de igualdad planteando un esfuerzo de solidaridad intergeneracional».

Respecto a que el sistema elegido para esta Estrategia sea el cooperativista, el jefe del Ejecutivo regional ha argumentado que «como concepto no hay nada mejor que el propietario de algo sea al mismo tiempo un propietario compartido, porque eso garantiza la viabilidad y el interés común. Somos unos firmes partidarios de la filosofía de la cooperativa».

«Esta estrategia es antiespeculadora porque va a contar con beneficios en las ayudas públicas y en el suelo; y eso es una manera de intervenir en un mercado que está absolutamente aislado de los intereses sociales, no por culpa de los promotores, ni de los constructores, sino porque realmente no ha habido una estrategia excesivamente clara en los últimos años», ha referido García-Page.

Ha añadido que esta Estrategia regional «no pretende acabar con el mercado privado de la construcción, quiere evitar los guetos sociales en los barrios de las ciudades o guetos en los municipios»: Del mismo modo, ha aclarado que el Ejecutivo no quiere ser casero, «no queremos hacer viviendas de las que nosotros seamos los dueños porque la Administración no sirve para ser casero de viviendas, sirve para estimular económicamente, para regular la normativa que amplifique el mercado».

Junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, el presidente regional ha pedido la colaboración de los ayuntamientos y de las constructoras para hacer factible este plan. «Nosotros nos encargamos de canalizar los fondos públicos nuestros, los fondos nacionales y los fondos europeos», ha manifestado, al tiempo que ha anunciado que estas 10.000 viviendas se complementan con las que saldrán del convenio que el consejero Hernando va a firmar con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la próxima semana en Madrid. «Se trata de una importante promoción de viviendas en Toledo capital y en Illescas», ha informado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado también que esta estrategia conllevará la creación de miles de puestos de trabajo en el sector de construcción.