Estaciones de la AEMET en C-LM sobrepasaron los 44ºC este domingo

La ola de calor que vive España volvió a registrar fenómenos excepcionales este domingo, con un número extraordinario de avisos de nivel rojo y naranja en gran parte del país. En concreto, un total de siete estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estuvieron por encima de los 45ºC y, de hecho, el Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) llegó a los 45,8ºC.

Así lo ha explicado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en el resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red estatal. De manera provisional, Camacho ha explicado que 239 estaciones registraron temperaturas máximas iguales o superiores a los 40ºC.

Además, 105 estaciones superaron los 42ºC en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Valencia y Murcia y 22 estaciones sobrepasaron los 44ºC en Andalucía, Murcia y sur de Castilla-La Mancha. Al margen de los 45,8ºC del Aeropuerto de Jerez de la Frontera también superaron la frontera de los 45ºC El Granado, en Huelva (45,2ºC) y La Rambla, en Córdoba (también con 45,2ºC).

El portavoz de AEMET ha apuntado que el humo de los incendios del oeste peninsular ha impedido que las temperaturas en el levante y el nordeste hayan escalado hasta niveles tan elevados como los previstos al velar la luz del sol. De hecho, ninguna estación llegó a los 40ºC en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de Labastida en Álava con 40,4ºC.

Por otro lado, las mínimas se registraron en Campisabalos, en Guadalajara (9,7ºC), Pradollano, en Sierra Nevada (9,9ºC) y en Beariz, en Ourense (10,3ºC). Al margen de ello, Camacho ha especificado que ayer se registraron tormentas y actividad eléctrica en una franja norte sur desde el País Vasco y Cantabria hasta la costa de Granada y sierras béticas que se vieron acompañadas de precipitaciones escasas y rachas de viento fuerte o muy fuerte. En este sentido, encabeza la lista de precipitaciones Fresno de Cantiespino, en Segovia, con siete litros por metro cuadrado en 24 horas.

Por lo demás, el portavoz de AEMET ha detallado que ayer se produjeron valores muy elevados de rachas de viento asociados a tormentas y fenómenos extremos en alta montaña. La lista de rachas más fuertes estuvo encabezada por Alfaro, en La Rioja, con 99,4 kilómetros por hora (km/h), seguida por el registro del radiotelescopio en Sierra Nevada (98,6 km/h) y Almazul en Soria (97,2 km/h).