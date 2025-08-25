El espeleólogo desaparecido en una cueva de Riópar (Albacete) salió por otra entrada de la cueva

El espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de Riópar, en la provincia de Albacete, salió por su propio pie por otra entrada de la cueva, sin precisar asistencia sanitaria.

Así lo comunica el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que este domingo informaba que el aviso lo había recibido sobre las 19:59 horas, cuando se perdió el contacto con el hombre, cuyos datos de filiación no han trascendido, mientras exploraba la cueva de los Chorros del Río Mundo, en el municipio albaceteño.

En el lugar se desplegaron agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.