España pide incluir el aceite de oliva, el vino o el queso en las listas de productos exentos de aranceles

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado este miércoles de que el Gobierno español, junto con distintos ministerios y sectores productivos, ha elaborado una lista de productos «estratégicos» para impulsar una reducción de los aranceles que impone Estados Unidos. ... Entre ellos se encuentran aceite de oliva, aceitunas, vino, queso, atún rojo, pulpo, perfumes, yeso y otros materiales de construcción, con el fin de que sean incluidos en los catálogos de exenciones del país norteamericano.

«Desde España estamos intentando avanzar en poner sobre la mesa el interés para el consumidor americano en que nuestros productos no tengan que hacer frente a esos aranceles, puesto que sería una situación beneficiosa tanto para nuestros productores como para sus consumidores, reduciendo los precios de algunos productos esenciales en su cesta de consumo básica», ha señalado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

Cuerpo ha puesto como ejemplo el aceite de oliva, del que sólo el 2% del total consumido por los hogares norteamericanos se produce en Estados Unidos, mientras que el resto es importado. De esas importaciones, 40 puntos porcentuales corresponden a España, por lo que, según el ministro, «va en interés de ambos países la exención en materia arancelaria al aceite de oliva español».

El titular de Economía ha defendido que España ha trabajado «de manera activa» para reforzar o introducir modificaciones en el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la UE, reforzar cláusulas suspensivas y de salvaguarda y garantizar la compatibilidad del marco con la OMC. Además, ha explicado que España considera este acuerdo un paso provisional hacia una posible liberalización comercial a medio plazo.

Deterioro del comercio bilateral desde 2024

Durante su intervención, el ministro ha analizado también la evolución del comercio bilateral, destacando que aunque en los últimos años se ha mantenido una tendencia contenida, desde mediados de 2024 se aprecia un «cierto deterioro».

En los nueve primeros meses de 2025, el déficit comercial de España con Estados Unidos alcanzó 10.785,6 millones de euros, un 38,7% más que los 7.772,4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según el Informe Mensual de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio.

Cuerpo ha atribuido esta evolución tanto al incremento de importaciones como a la caída de exportaciones. «Hay una evolución muy heterogénea por sectores donde se compensan en cierto modo los sectores que evolucionan de manera ligeramente positiva, con los que evolucionan de manera ligeramente negativa», ha indicado.

En el caso del aceite de oliva, la evolución exportadora hacia Estados Unidos en los últimos doce meses muestra una contribución «marcadamente negativa», algo que relaciona con el comportamiento reciente de los precios. Sin embargo, ha destacado que, descontando el efecto precio, las exportaciones en volumen «están creciendo en máximos de los últimos tres años».

Sobre los perfumes, el ministro ha señalado que se trata de uno de los sectores «más importantes cuantitativamente» en las relaciones comerciales con Estados Unidos y que continúa «contribuyendo de manera positiva» pese a los aranceles. También ha mencionado el buen comportamiento de las exportaciones de medicamentos, que «están batiendo récords» en términos acumulados.

Para concluir, Cuerpo ha valorado que las empresas españolas están demostrando una elevada capacidad de adaptación «de manera muy clara» a un entorno con mayores aranceles y una creciente complejidad operativa en el mercado norteamericano.