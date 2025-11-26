España pide incluir el aceite de oliva, el vino o el queso en las listas de productos exentos de aranceles

Suscribete a
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera que las empresas españolas están demostrando una elevada capacidad de adaptación «de manera muy clara» a un entorno con mayores aranceles

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa
Toledo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado este miércoles de que el Gobierno español, junto con distintos ministerios y sectores productivos, ha elaborado una lista de productos «estratégicos» para impulsar una reducción de los aranceles que impone Estados Unidos. ... Entre ellos se encuentran aceite de oliva, aceitunas, vino, queso, atún rojo, pulpo, perfumes, yeso y otros materiales de construcción, con el fin de que sean incluidos en los catálogos de exenciones del país norteamericano.

