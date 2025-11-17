Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

España lidera el comercio mundial de vino a granel y consolida su posición en la World Bulk Wine Exhibition 2025

España representa casi el 40 % de las exportaciones globales de vino a granel. Durante el primer semestre de 2025, las bodegas españolas exportaron 6 millones de hectolitros, con un valor de 302 millones de euros

Éxito de Castilla-La Mancha en el concurso de vinos a granel Word Bulk Wine Exhibition (WBWE) de Ámsterdam

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Una persona se sirve una copa de vino
Una persona se sirve una copa de vino AFP

ABC

Toledo

La World Bulk Wine Exhibition (WBWE) celebrará su 17ª edición los días 24 y 25 de noviembre en el RAI Ámsterdam, consolidándose como el mayor encuentro mundial del vino y los espirituosos a granel, y donde España, primer exportador mundial, volverá a ser protagonista ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app