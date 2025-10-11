La Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real acogerá el 23 de octubre un concurso de catadores de vino dentro de la Liga Regional 2025

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real acogerá el próximo 23 de octubre el cuarto de los concursos incluidos en la Liga Regional de Catadores de Vino de Castilla-La Mancha ... 2025, una competición organizada por la Asociación Regional de Catadores de Castilla-La Mancha que reúne a aficionados de toda la comunidad autónoma. Se trata de una iniciativa donde la percepción sensorial prima más que el conocimiento técnico, con el objetivo de difundir la cultura del vino de forma amena y participativa.

El concurso, que organiza la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real y que ha sido presentado este jueves en su sede, está abierto a medio centenar de personas, de las cuales treinta plazas se reservarán a estudiantes del propio centro o del campus universitario. La inscripción tendrá un coste reducido de ocho euros para el estudiantado y de doce euros para el resto de personas interesadas. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo asociacioncatadoresclm@gmail.com o mediante WhatsApp en el número 667 282 158.

Durante la prueba, cada participante deberá enfrentarse a cinco ejercicios que incluyen la cata de veinte vinos de distintas variedades, grados alcohólicos y niveles de acidez. Al término del concurso, la organización entregará tres premios a las personas ganadoras.

La presentación del evento ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Francisco Jesús García; y la tesorera de la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha, Rocío Yáñez Andújar.

Tanto la vicerrectora como el director del centro han invitado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a participar en este concurso «que aúna formación, práctica, conocimiento y disfrute», que pone en valor los estudios del Grado en Enología que oferta la escuela y que «refuerza la conexión de la UCLM con el entorno productivo vitivinícola de la región».

Éxito en Villarrobledo

Por otro lado, la Liga de Catadores WINE CLM celebró días pasados su parada en Villarrobledo con ocasión de un concurso organizado de forma impecable por parte de Sercowine y Gran Vía Solutions y que se tuvo que ampliar el aforo previsto ante la amplia demanda de participación. Este concurso contó con 35 patrocinadores lo que habla del éxito organizativo en el estreno de Villarrobledo en la citada Liga Regional. El seguimiento del transcurrir de la Liga de Catadores de Vino de Castilla-La Mancha se puede seguir a través del Facebook e Instagram de esta Asociación sin ánimo de lucro y que tiene su sede en Tomelloso.