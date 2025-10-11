Suscribete a
La Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real acogerá el 23 de octubre un concurso de catadores de vino dentro de la Liga Regional 2025

La cita, organizada por la Asociación Regional de Catadores y la UCLM, reunirá a medio centenar de participantes y reserva plazas con inscripción reducida para estudiantes universitarios

La presentación del evento ha contado con la participación de la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Francisco Jesús García; y la tesorera de la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha, Rocío Yáñez Andújar

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real acogerá el próximo 23 de octubre el cuarto de los concursos incluidos en la Liga Regional de Catadores de Vino de Castilla-La Mancha ... 2025, una competición organizada por la Asociación Regional de Catadores de Castilla-La Mancha que reúne a aficionados de toda la comunidad autónoma. Se trata de una iniciativa donde la percepción sensorial prima más que el conocimiento técnico, con el objetivo de difundir la cultura del vino de forma amena y participativa.

