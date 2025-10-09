Escudero reclama «mayor concienciación social» para avanzar hacia una «accesibilidad real» en Castilla-La Mancha

Suscribete a
El Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, prueba a manejarse con un perro guía
ABC

Toledo

El Comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha hecho un llamamiento a la sensibilización y concienciación social para seguir avanzando hacia una accesibilidad real en la región, especialmente en el ámbito de las personas ciegas o con discapacidad ... visual. Escudero asistió este jueves en Azuqueca de Henares a la exhibición organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), una jornada en la que más de 400 personas pudieron conocer el proceso de formación y adiestramiento de los perros que facilitan la autonomía y seguridad de sus usuarios.

