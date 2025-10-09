Escudero reclama «mayor concienciación social» para avanzar hacia una «accesibilidad real» en Castilla-La Mancha

El Comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha hecho un llamamiento a la sensibilización y concienciación social para seguir avanzando hacia una accesibilidad real en la región, especialmente en el ámbito de las personas ciegas o con discapacidad ... visual. Escudero asistió este jueves en Azuqueca de Henares a la exhibición organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), una jornada en la que más de 400 personas pudieron conocer el proceso de formación y adiestramiento de los perros que facilitan la autonomía y seguridad de sus usuarios.

El acto, celebrado en el Pabellón La Paz bajo el lema 'Mucho más que un perro', reunió a escolares y vecinos del municipio, que presenciaron diversos ejercicios de obediencia, concentración y orientación dirigidos por los instructores de movilidad Miguel Gómez y Alba de la Gándara, junto a los perros 'Krabi' y 'Konan'. En la demostración también participó Ana Gómez, la única usuaria de perro guía en la provincia de Guadalajara, quien relató cómo su compañera 'Xabana' le permite desenvolverse con independencia en su vida cotidiana.

Escudero destacó la independencia, seguridad y movilidad que aportan los perros guía a las personas con discapacidad visual, «un apoyo esencial para su autonomía y participación social». Subrayó que «cada perro de asistencia representa un paso más hacia una sociedad más accesible e inclusiva» y recordó que el próximo 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco, símbolo mundial de independencia para las personas ciegas.

«El trabajo que hay detrás de cada perro de asistencia refleja un compromiso colectivo con la igualdad de oportunidades. Gracias a ellos, muchas personas pueden participar plenamente en la vida social y laboral», afirmó Escudero, quien agradeció la labor de la Fundación ONCE del Perro Guía, de las familias cuidadoras y del personal formador. «Estos animales, además de soporte técnico, aportan apoyo emocional, compañía y confianza a quienes tienen una discapacidad. Por eso es fundamental promover, favorecer y respetar su acceso a todos los espacios de convivencia», añadió.

Durante la jornada, los asistentes conocieron también las distintas etapas que atraviesa un perro guía desde su crianza hasta su jubilación, y recibieron recomendaciones sobre cómo comportarse ante ellos. Entre ellas, evitar ofrecerles comida, no distraerlos mientras acompañan a su usuario y mantener controlados a los perros de compañía cuando haya uno de asistencia cerca. Se recordó, además, que las personas usuarias tienen reconocido legalmente el derecho a acceder con sus perros guía a todos los lugares y transportes públicos o de uso público, un aspecto que aún genera conflictos por falta de conocimiento.

La Fundación ONCE del Perro Guía, que cumple 35 años, ha entregado más de 3.700 perros desde su creación. Actualmente cerca de un millar acompañan a otras tantas personas ciegas en toda España, 22 de ellas en Castilla-La Mancha. La entidad forma y entrega anualmente unos 140 animales.

El alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, destacó también la necesidad de continuar trabajando por la accesibilidad universal. «Muchas veces no somos conscientes de que el bastón blanco y los perros guía son las herramientas que permiten a las personas con dificultades visuales mantener su autonomía», afirmó.