Jesús Martín: «Hay quien fuera no entiende la política de Page, en Castilla-La Mancha la entendemos perfectamente»

Sin pelos en la lengua, dice que por la edad -el próximo 15 de noviembre cumplirá 66 años- el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín Rodríguez, ha activado el contador de la cuenta atrás como regidor tras seis legislaturas gobernando con mayorías simples y absolutas, porque este Quijote de la escuela del expresidente José Bono ha dirigido todos los géneros que imaginen: desde la tragicomedia griega al drama Chéjoviano, eso sí, comedia más bien poca, porque en política este es un género que casi no se estila. Tiene la decisión tomada: no será el candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2027. Se retira de la vida pública y lo hace enamorado, con la herida del bullying por su condición sexual sanada y con la convicción de haber entregado su vida y su alma en estas dos últimas décadas a sus vecinos. Así es Jesús, el alcalde que un día se refugió en la lectura como escudo frente al insulto por 'maricón'.

—Esta es su sexta legislatura, la primera sin mayoría absoluta.

—Le contesto al revés. No es la primera con mayoría simple, es la última, porque ya me voy. Después de 24 años ya está bien. Aunque sea una frase hecha, retirarse a tiempo es también una victoria y humildemente creo que me la he ganado. Llevo 24 años, y no es una hipérbole, sin un sábado, sin un domingo, sin unas vacaciones normalitas; he entregado un cuarto de mi vida a la política.

—¿Cómo vivió la noche electoral de aquel 28 de mayo de 2023?

—Con mucha tranquilidad. Puede sonar a una falsa modestia o a soberbia, pero no es así. Si me hubiera pillado en la primera legislatura me hubiera generado incertidumbre y disgusto, pero sabía que podía gobernar, entre otras cosas porque enfrente había tres grupos, hoy son cuatro, entre ellos antagónicos. Así que bastaba con la abstención de uno para sacar adelante el Gobierno.

—¿Y los días posteriores, tras la debacle socialistas en los ayuntamientos de la región?

—Pues mire, cuando me miro al espejo no me gusto, pero cuando salgo a la calle y me comparo digo: '¡Qué bien estoy!'. Y claro, después de lo que pasó aquella noche en la que ayuntamientos de ciudades de más de 30.000 habitantes solo quedamos dos de toda Castilla-La Mancha, que fuimos Alcázar de San Juan y Valdepeñas, pues me dije: 'Soy el rey del mambo'. Contuve la ira del ciudadano que terminó con alcaldes inocentes que pagaron los pecados de la política nacional. Después de tantos años, sencillamente, es obvio que recogí un voto emocional de afecto de un montón de ciudadanos que me lo dieron sin mirar el escándalo y el ruido mediático que se dio en aquellas elecciones.

—La decisión de no volver a presentarte en 2027 imagino que la tiene más que meditada, ¿cierto?

—Sí. En los últimos 11 años he sido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Valdepeñas, senador y alcalde. Con esas tres responsabilidades no he tenido literalmente ni un solo día libre para mí. En medio de esa tragedia tuve que divorciarme por entregarme a lo demás, y justo antes de las últimas elecciones, que es cuando tomé esta decisión, un compañero de mi edad, nuestro concejal de Medio Ambiente, se quedó en el pasillo del hospital por un infarto fulminante. Así que empecé a soltar lastre. Convoqué elecciones al Consejo Regulador y escogí entre Senado o Ayuntamiento. Pensé que era más leal quedarme en el Ayuntamiento porque todo aquello que había alcanzado fue gracias al Ayuntamiento. Así que creí que debía irme por donde entré. Y he tenido la suerte de poder escoger. Voy a poder tener la decisión de salir por mi propia voluntad.

—Sin Jesús Martín Rodríguez en los carteles electorales, ¿tiene el PSOE posibilidades de mantener la alcaldía?

—Valdepeñas sin mí solamente tiene una opción, que es el PSOE, porque cuando se lleva tantos años, que son seis legislaturas, la oposición se destroza porque se queda sin norte. En las próximas elecciones el único partido que va a poder presentar personas solventes sabiendo lo que es la Administración local es el PSOE. Si echas la vista atrás, desde mi primera legislatura el Partido Popular no ha repetido nunca un concejal ni un líder. Son todos novatos.

—A dos años vista de los próximos comicios municipales, ¿le va a quedar algún proyecto en el tintero?

—Más de lo que he hecho, ya te lo digo. He vivido estos 24 años en la frustración de no alcanzar todo lo que quería y pensar que iba muy despacio en todo lo que estaba haciendo. Porque hablando metafóricamente el desarrollo de una ciudad es un libro, no se acaba nunca. Terminas de escribir una página y viene otra. Es más, la que has escrito te genera la necesidad de la siguiente. Ahora estoy volcado en estos dos años y creo que nos va a salir muy bien, cuando me marche quedarán casi 30 millones de euros para invertir en proyectos en los siguientes cinco años. Así que el que venga o la que venga, con que no meta la pata, lo tendrá dirigido.

—¿Cómo lleva las críticas del PP, sobre todo cuando le tachan de machista?

—Se lo diré con una un proverbio chino. Cuentan que un colibrí se posó en la rama de un olmo centenario y le dijo el colibrí al olmo: «Olmo, ¿quieres que me vaya o me quede?». Y el olmo le dijo: «Pues mira, haz lo que quieras porque para lo que pesas». La portavoz del PP -Cándida Tercero- está en un círculo vicioso de frustración, rabia e ira que no es capaz ni de organizar su grupo municipal. Imagínese qué capacidad de liderazgo y de sostenibilidad intelectual tiene una líder que estando en la oposición, que es un trabajo fácil, porque es criticar, utiliza 17 concejales de su lista electoral para mantenerse solo con cuatro.

—En clave regional, hay voces críticas dentro de su partido que ven al presidente Emiliano García-Page más en el centro derecha que en la izquierda. ¿Usted lo considera así?

—Para gobernar Castilla-La Mancha hay que ser castellano-manchego. Y Castilla-La Mancha tiene una singladura muy peculiar. No digo que las demás comunidades no la tengan, pero hablamos de la nuestra. ¿Qué tiene que ver un castellanomanchego de Guadalajara con un castellanomanchego de Ciudad Real? ¿Sabe lo que tiene que ver? Nada. ¿Qué tiene que ver un castellanomanchego de Almansa con un castellanomanchego de Talavera de las Reina? Nada. Entonces, obviamente puede que hay quien no entienda desde fuera la política que desarrolla Emiliano García-Page, pero los de dentro la entendemos perfectamente.

—El frente abierto contra el presidente Pedro Sánchez, ¿cree que es una estrategia o es convencimiento?

—Para responderle por esas disidencias me voy a coger el argot de la conseja popular. El litigio este que supuestamente mantiene Emiliano con Pedro se resuelve con un refrán manchego y es que 'en riñas de hermanos que nadie meta la mano'. No dejan de ser hermanos.

—El alcalde socialista de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, va a iniciar una huelga de hambre indefinida para reclamar un instituto para su pueblo. Lo ha comunicado en una carta repleta de dardos contra el presidente Emiliano García-Page. ¿Qué le parece?

—No voy a juzgar lo que hagan otros compañeros alcaldes sean del signo político que sean, pero desde luego las cosas se consiguen en cocina. No se consiguen en los titulares de prensa, respeto, pero obviamente no lo comparto.

—Hablemos del vino de Valdepeñas y de la política arancelaria de Donald Trump. ¿Está preocupado por cómo afectará al sector en su municipio?

—La locura distópica de este señor al que Estados Unidos ha votado, lo que ya dice mucho de esa sociedad, me lleva a una reflexión de Rousseau y es que cuando el disparate existe en la realidad, la sociedad está enferma. Así es que muy sana esa sociedad no debe de estar votando a este señor. Dicho esto, a nosotros esas políticas arancelarias no nos afectan para nada o muy residualmente. Primero, porque el mercado vitivinícola, que es el producto que más aporta en mi ciudad, tiene exportaciones en 111 países.

—¿Y el aceite de oliva virgen extra?

—Ahí nos puede afectar colateralmente, pues este mercado lo controlan en América más los italianos que los españoles, nos hará una pequeña pupa que podremos resarcir buscando terceros países para exportar. Ahora el precio del aceite se ha elevado exponencialmente porque no hay excedentes. Por lo tanto, mientras la demanda sea superior en los mercados exteriores a nuestra propia producción, pues tampoco creo que nos afecte mucho.

—¿Le preocupa, no obstante, el panorama internacional?

—Si hablo como un señor mayor pues me da mucha pena. No me gusta el presente y menos el futuro que se avecina con estos líderes con estas locuras extremistas, con estos discursos de brochazo gordo sin caer en la realidad. La responsabilidad ciudadana europea es bastante inquietante, la verdad, porque somos los ciudadanos los que votamos a esos líderes.