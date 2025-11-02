Suscribete a
ABC Premium

Enfermeras del hospital de Toledo, premiadas por un trabajo sobre pruebas cutáneas de alergia

Durante doce meses se llevará a cabo el estudio premiado para evaluar la concordancia diagnóstica entre la lectura convencional y la lectura digital de las pruebas cutáneas

Enfermeras premiadas del Hospital Universitario de Toledo
Enfermeras premiadas del Hospital Universitario de Toledo

ABC

Profesionales de Enfermería del servicio de Alergología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se han alzado con el primer galardón de la I Convocatoria de Premios de Innovación de Enfermería del Congreso de ... la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica por el proyecto sobre la implementación de herramientas digitales para lectura de las pruebas cutáneas del servicio de Alergia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app