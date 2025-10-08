Las empresas de Castilla-La mancha podrán optar a ayudas de hasta 5.000 y 8.000 euros para impulsar sus ventas en el exterior

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha animado hoy a las empresas de la región a presentar sus solicitudes a la nueva convocatoria de ayudas a la exportación publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, destinada ... a impulsar la internacionalización del tejido productivo regional. «Ayer se publicó esta nueva convocatoria, que ha ido creciendo en inversión cuatriplicando su cuantía desde 2015», ha destacado durante su intervención en el acto del 50 aniversario de la empresa Tubyder, celebrado en el auditorio municipal de Herencia.

Caballero ha detallado que las ayudas a planes individuales de internacionalización cuentan con una inversión total de 900.000 euros y que el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde este miércoles. «Las subvenciones tienen el objetivo del desarrollo de planes tanto para empresas que se encuentran en fases iniciales como para aquellas con exportaciones consolidadas, con el fin de favorecer la presencia de las empresas regionales en los mercados internacionales y contribuir a su mejora competitiva», ha explicado.

El importe máximo de las ayudas será de 5.000 euros en las líneas de iniciación a la exportación -que pueden cubrir hasta el cien por cien del proyecto- y de 8.000 euros en las líneas de consolidación, que también podrán sufragar la totalidad del gasto previsto por la empresa. «Además, ya estamos trabajando desde el Gobierno regional con empresas, colectivos y sectores exportadores en un Plan Estratégico de Internacionalización que aprobaremos el año que viene y que abarcará hasta 2030», ha avanzado el vicepresidente segundo.

Caballero ha subrayado que Castilla-La Mancha «está demostrando una gran fortaleza exportadora, superando los 6.500 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un récord en ventas exteriores para la región».

Tubyder, ejemplo de arraigo territorial

El vicepresidente segundo ha aprovechado el acto conmemorativo del cincuenta aniversario de Tubyder para reconocer la trayectoria de esta empresa ciudadrealeña, «ejemplo de cómo una compañía crece de la mano del territorio y de cómo nuestro tejido empresarial está contribuyendo a atraer y fijar población en el medio rural, creando empleo, generando riqueza e impulsando el bienestar». Caballero ha estado acompañado por el alcalde de Herencia, Sergio García-Navas, el gerente de la empresa, Juan Ramón Ramírez, y su presidente, Gregorio Ramírez.

En su intervención, el vicepresidente segundo ha destacado que «Castilla-La Mancha está viviendo un muy buen momento económico, con una bajada del desempleo histórica, récords de afiliación que no veíamos desde 2008 y el liderazgo nacional en el índice de confianza empresarial». También ha recordado que las previsiones de crecimiento del PIB publicadas recientemente por el INE sitúan a la región «en un 3,7%, dos décimas por encima de la media nacional».

Desde su fundación en 1975, Tubyder se ha consolidado como referente en la fabricación y distribución de tuberías, accesorios y soluciones industriales de alta calidad. En nombre del Gobierno regional, Caballero ha reconocido «a quienes fundaron la empresa y a todos los trabajadores que han sido y son parte de esta historia de éxito y fortaleza».