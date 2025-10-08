Suscribete a
Las empresas de Castilla-La mancha podrán optar a ayudas de hasta 5.000 y 8.000 euros para impulsar sus ventas en el exterior

El Gobierno regional destina 900.000 euros a planes de internacionalización y abre el plazo de solicitudes durante un mes

Las exportaciones de Castilla-La Mancha se disparan un 7,3 por ciento en julio

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha asistido al acto conmemorativo del cincuenta aniversario de Tubyder
ABC

Toledo

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha animado hoy a las empresas de la región a presentar sus solicitudes a la nueva convocatoria de ayudas a la exportación publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, destinada ... a impulsar la internacionalización del tejido productivo regional. «Ayer se publicó esta nueva convocatoria, que ha ido creciendo en inversión cuatriplicando su cuantía desde 2015», ha destacado durante su intervención en el acto del 50 aniversario de la empresa Tubyder, celebrado en el auditorio municipal de Herencia.

