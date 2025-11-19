Suscribete a
La empresa Garoc de Ciudad Real logra un galardón internacional en los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola

La compañía se impone en una edición con más de 100 candidatos de distintos países en la categoría de Obras y Servicios, que reconoce su desarrollo industrial y la creación de empleo

El Ceo de GAROC recoge el galardón de Iberdrola
ABC

Toledo

La empresa Grupo de Arquitectura y Obra Civil SL – GAROC de Ciudad Real ha sido reconocida como Mejor Proveedor de Obras y Servicios en los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola, por su desarrollo industrial y la creación de empleo.

Según ... ha informado Iberdrola en nota de prensa, Garoc es una empresa líder española dedicada al diseño, la construcción y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Su actividad abarca desde la ejecución de líneas eléctricas de transporte y subestaciones hasta proyectos de energías renovables e instalaciones industriales.

