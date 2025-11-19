La empresa Garoc de Ciudad Real logra un galardón internacional en los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola

La empresa Grupo de Arquitectura y Obra Civil SL – GAROC de Ciudad Real ha sido reconocida como Mejor Proveedor de Obras y Servicios en los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola, por su desarrollo industrial y la creación de empleo.

Según ... ha informado Iberdrola en nota de prensa, Garoc es una empresa líder española dedicada al diseño, la construcción y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Su actividad abarca desde la ejecución de líneas eléctricas de transporte y subestaciones hasta proyectos de energías renovables e instalaciones industriales.

La compañía castellano-manchega se ha impuesto así en una edición especialmente competitiva, siendo este galardón como uno de los más prestigiosos de su cadena global de suministro.

El CEO de Garoc, Baldomero Ruiz, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento internacional. «Para la firma este premio supone un orgullo enorme y un impulso para seguir creciendo desde Castilla-La Mancha. Gracias a Iberdrola por confiar en nosotros y por valorar el trabajo de nuestra gente y de nuestro equipo y en la profesionalidad y el compromiso que volcamos en cada proyecto. Este galardón nos anima a continuar innovando y aportando valor a un sector clave para el futuro energético».

Premios Internacionales

Iberdrola ha celebrado en su sede corporativa de Bilbao una nueva edición de sus Premios Globales al Proveedor del Año, a la que han asistido socios de la compañía en países como España, el Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea o Países Bajos.

En esta ocasión, los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola, que han reunido a más de 100 compañías colaboradoras, se han dividido en seis categorías. Así, el Grupo ha otorgado su Premio Especial Proveedor del Año a su aliado británico KIRBY, con quien va de la mano para modernizar la red eléctrica del país.

En la vocación del Grupo para alcanzar un sistema energético más eficiente y resiliente, en las categorías de Digitalización y Nuevas Tecnologías y en la de Innovación han sido galardonadas AWS Amazon (Estados Unidos) y Electrotécnica Arteche Hermanos (España), respectivamente.

Además, en el marco del compromiso de Iberdrola con el desarrollo industrial y la creación de empleo, el socio premiado en la categoría de Mejor Proveedor Fabricante de Equipos ha sido NKT Cables Portugal.

Por último, bajo el paraguas del impulso a la competitividad y la sostenibilidad, la Compañía ha reconocido en la categoría de Implicación a la empresa austriaca Andritz Hydro y en la sección de Sostenibilidad a lacroata KONČAR – Distribution and Special Transformers Inc.