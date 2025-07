El Tercer Sector y Cecam instan a las empresas a ceder el 0,7% del impuesto de sociedades a proyectos sociales

«España es un chete sin rumbo económico»

«Incertidumbre» es la palabra clave, ha definido el presidente de CECAM la situación económica regional, poniendo el foco en EEUU. «Si la amenaza de los aranceles estadounidenses de Trump se hace realidad, supondría casi la pérdida de 1 millón de euros diario para las empresas, y dejarían de exportar 1 millón de euros diarios las empresas de Castilla La Mancha». «La situación económica del país la podríamos resumir en que vivimos de la deuda pública. Estamos financiando proyectos con cargo de deuda, pero nos encontramos en una situación preocupante ya que España tiene más empleados públicos improductivos frente a una economía real que son los empresarios autónomos». El presidente Ángel Nicolás ha afirmado que la empresa no tiene sexo, pero los que la dirigen sí asegurando que vamos por un camino el cual, no es el adecuado. Nicolás ha hecho un símil en referencia a las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en mayo de 2024: «La economía española va como un cohete». En contraposición, el presidente de CECAM ha manifestado, con cierto 'rintintín' una réplica: «España, ahora mismo, no es un cohete. Y si lo es, es un cohete sin rumbo, que gasta más combustible del necesario y que, además, ese combustible lo financiamos con deuda pública».