Suscribete a
ABC Premium

CSIF elabora una guía ante las agresiones a los profesionales del Sescam: «Se quedan bloqueados y no saben cómo actuar»

Esta «lacra» aumenta año a año, por lo que «ya tienen interiorizado que una cierta dosis de violencia entra dentro de su ámbito laboral»

Victoria Gutiérrez y Ana Isabel Fernández
Victoria Gutiérrez y Ana Isabel Fernández CSIF
J. A. Pérez

J. A. Pérez

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el año 2024 se registraron 696 agresiones contra los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha, prácticamente dos por día, y el dato «no es real porque muchas no se denuncian», asegura CSIF, que este miércoles ha presentado una guía de actuación ante momentos ... tan desagradables. «Afortunadamente, no todas son físicas», ha aclarado el sindicato. Que solo faltaría eso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app