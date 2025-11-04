Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
Miguel Ángel Rodríguez, el primero en declarar al reanudarse la sesión a las 15.30 horas

Educación identifica a 800 alumnos de altas capacidades en 82 centros de la región en su programa piloto

El proyecto se inició en el curso 2022-2023 para visibilizar las necesidades de este colectivo y poner en marcha medidas de detección, metodologías específicas y acciones de formación

«En la alta capacidad es más frecuente el bajo rendimiento escolar que el éxito»

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

Educación identifica a 800 alumnos de altas capacidades en 82 centros de la región en su programa piloto
E. Bustos

E. Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha informado este martes de los resultados del proyecto piloto iniciado en el curso 2022-2023 con el objetivo de visibilizar las necesidades del alumnado con altas capacidades intelectuales y poner ... en marcha medidas específicas de detección, metodologías adaptadas y acciones de formación para el profesorado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app