Educación identifica a 800 alumnos de altas capacidades en 82 centros de la región en su programa piloto

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha informado este martes de los resultados del proyecto piloto iniciado en el curso 2022-2023 con el objetivo de visibilizar las necesidades del alumnado con altas capacidades intelectuales y poner ... en marcha medidas específicas de detección, metodologías adaptadas y acciones de formación para el profesorado.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia educativa, Pastor ha detallado que, en el marco de este programa, se ha trabajado con una muestra de 82 centros educativos, abarcando al 100% del alumnado de segundo curso de Educación Primaria. En total, 3.800 estudiantes han participado en la iniciativa, de los cuales unos 800 han sido identificados como alumnos con altas capacidades.

Según ha explicado el consejero, estos resultados han llevado a la Consejería a ampliar la iniciativa en 2024, mediante la publicación de una guía de acompañamiento dirigida al profesorado, a las familias y a los propios centros educativos.

«El objetivo es reforzar la respuesta educativa que ofrecemos desde nuestras aulas, especialmente en lo que respecta a los programas de enriquecimiento curricular y a las medidas de flexibilización, definiendo cuándo y cómo deben aplicarse. También debemos atender el componente emocional que, en ocasiones, acompaña a la incomprensión de las altas capacidades», ha señalado Pastor.

Esta nueva unidad, ha precisado, «nace con el propósito de coordinar desde los servicios centrales todas las consultas, acciones formativas e iniciativas que deban desarrollarse en los centros educativos para garantizar una atención adecuada a este alumnado».