Ecologistas en Acción critica la tramitación exprés del Reglamento de Caza y pide su retirada para que sea objeto «de un debate plural»

El colectivo ecologista propone reducir el número de especies cazables, prohibir los lazos y cajas trampa y eliminar el uso de munición de plomo en el nuevo decreto que la Junta tramita

Ecologistas exige al Gobierno de Castilla-La Mancha responsabilidades políticas tras la anulación del Reglamento de Caza

Ecologistas en Acción advierte de que el reglamento «profundiza en la intensificación de la caza
F.F.

Toledo

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Reglamento de Caza, actualmente sometido a información pública, y ha solicitado su retirada «para que sea objeto de un debate plural». La organización considera que el texto «merece una profunda crítica ... desde diversos puntos de vista, tanto en la forma de su tramitación como especialmente por su contenido».

