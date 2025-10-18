Ecologistas en Acción critica la tramitación exprés del Reglamento de Caza y pide su retirada para que sea objeto «de un debate plural»

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Reglamento de Caza, actualmente sometido a información pública, y ha solicitado su retirada «para que sea objeto de un debate plural». La organización considera que el texto «merece una profunda crítica ... desde diversos puntos de vista, tanto en la forma de su tramitación como especialmente por su contenido».

Según Ecologistas en Acción, el Gobierno de Castilla-La Mancha «quiere aprobar por la vía exprés el borrador de decreto despreciando cualquier opinión que no sea la del lobby cinegético». En su nota de prensa, la entidad denuncia que el texto «empeora el contenido del anulado por el TSJ tras la demanda de Ecologistas en Acción» e «incorpora medidas contrarias a la legislación estatal básica y otras que suponen un riesgo grave para la salud y la seguridad de las personas».

En cuanto a la forma, la organización ambiental reprocha que «en su primer trámite el decreto saliera a participación pública en verano, intentando ocultar la iniciativa a la opinión pública». Ahora, cuando se encuentra en información pública, el Gobierno regional «solo ha dado 20 días para alegar, reuniendo a la vez y de forma precipitada a los consejos provinciales de caza y al consejo regional, que lo hará el próximo martes día 21».

También critica que el Ejecutivo autonómico «no haya querido convocar otros órganos de participación que no fueran estos», ya que «en ellos hay mayoría de organizaciones pro-cinegéticas y miembros de la administración, y solo hay una presencia testimonial de organizaciones diferentes, como las ambientales, con un representante, y la científica, con otro». De este modo, considera que el Gobierno regional «se asegura el informe favorable de este órgano opacando cualquier debate con los múltiples sectores que se pueden ver afectados por esta norma».

Prórroga de tres años a la munición de plomo

Respecto al contenido, Ecologistas en Acción sostiene que «el nuevo texto de reglamento, lejos de corregir los errores del anterior, incorpora nuevas medidas que redundan en ofrecer privilegios al sector de la caza en detrimento del resto de la ciudadanía y de las actividades en el medio rural». Entre ellas, señala que «permite a los titulares cinegéticos cazar en vías públicas y pecuarias» y que «incorpora una prórroga adicional de tres años para usar la munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública».

La organización recuerda que «el uso de la munición de plomo ha sido relacionado científicamente con la contaminación de la carne de caza con este metal pesado, por lo que su consumo puede ocasionar graves daños en la salud, en especial en las personas vulnerables».

Ecologistas en Acción advierte además de que el reglamento «profundiza en la intensificación de la caza y en el perjuicio que ocasiona en el medio ambiente, en las especies y en los espacios naturales, singularmente los protegidos, en el desarrollo rural y en las actividades que se desarrollan en el medio natural, tales como educativas, deportivas, recreativas o turísticas, y pone en riesgo la salud, la seguridad de las personas y el bienestar animal».

Las alegaciones presentadas por la organización abarcan cuestiones como «la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables, la restricción de modalidades de caza especialmente dañinas o sanguinarias, la prohibición de las sueltas y tiradas, la declaración de un periodo mínimo de parada biológica por coto de ocho meses o la exclusión de los animales domésticos de la normativa cinegética».

Asimismo, pide «que no se facilite a cazadores hacer controles en espacios protegidos como los parques nacionales, que se prohíban los métodos de control de población basados en el uso de lazos y cajas trampa, que se prohíba la munición de plomo porque hay alternativas, que se limite la caza a personas menores de edad, que se implanten medidas de bienestar animal en el empleo de animales para la caza, que no se permita la caza en vías públicas y pecuarias y que se tomen medidas adicionales para evitar riesgos a la seguridad de las personas no cazadoras».