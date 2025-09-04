Dos menores afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda unifamiliar en Caudete (Albacete)

Una ambulancia de soporte vital básico trasladó a los afectados al centro de salud

Tres personas, dos de ellas menores, han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio que se ha producido en la cocina de una vivienda unifamiliar de la localidad albaceteña de Caudete.

El servicio de emergencias de Castilla-La Mancha 112 recibió el aviso pasadas las dos de la tarde desde la calle Siglo XXI de la citada localidad.

Las tres personas afectadas —una mujer de 56 años, una joven de 17 y un joven de 15— han sido trasladadas en ambulancia al centro de salud del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Almansa y una ambulancia de soporte vital básico.