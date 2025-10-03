Suscribete a
Dos integrantes de un grupo motero de Mallorca resultan heridos en un accidente en Cuenca

El siniestro se produjo en la calle Hermanos Becerril. Dos de los conductores fueron trasladados al Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense

ABC

Toledo

Dos integrantes de un grupo de moteros de Mallorca que realizaban una ruta por Cuenca resultaron heridos en la tarde del jueves tras sufrir un accidente en la calle Hermanos Becerril de la capital conquense, según confirmó la Policía Local a través de su cuenta de Instagram.

El siniestro se produjo en torno a las ocho de la tarde y en él se vieron implicadas dos motocicletas. Ambos conductores sufrieron heridas de diversa consideración y tuvieron que ser trasladados al Hospital Virgen de la Luz para recibir asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y un dispositivo sanitario con una UVI móvil, que se encargó de atender a los motoristas accidentados y de realizar su traslado al centro hospitalario.

