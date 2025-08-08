Dos hombres afectados por inhalación de humo en el incendio de un restaurante en la estación de autobuses de Tomelloso

Los dos afectados fueron trasladados al hospital de Tomelloso

Un incendio declarado en la campaña extractora del restaurante situado en la estación de autobuses de Tomelloso obligó este jueves al desalojo del establecimiento y provocó que dos hombres, de 22 y 40 años, resultaran afectados por inhalación de humo.

El aviso del suceso se produjo a las 21:06 horas, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los dos afectados fueron atendidos en el lugar por un médico de urgencias y posteriormente trasladados al Hospital de Tomelloso en una ambulancia.