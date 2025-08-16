sucesos
Dos heridos graves tras un accidente en parapente y caer en una zona de difícil acceso en Alarilla (Guadalajara)
difícil rescate
Una mujer de 35 años y un hombre de 45 tuvieron que ser rescatados en helicóptero por la Guardia Civil y trasladados en sendas UVI al Hospital de Guadalajara
Muere durante un rodaje en Toledo el especialista Carlos Suárez tras lanzarse desde un globo en un salto BASE
Un mujer de 35 años y un hombre de 45 resultaron heridos de gravedad ayer viernes tras precipitarse con un parapente en la zona de vuelo de La Muela, en la localidad guadalajareña de Alarilla.
El suceso tuvo lugar a las 17.54 horas, cuando ambos se accidentaron en un paraje de difícil acceso. Ante la complejidad del terreno, efectivos de la Guardia Civil intervinieron con un helicóptero de rescate para evacuar a los heridos uno a uno.
Tras ser trasladados a una zona segura, fueron atendidos por médicos de urgencias, mientras los bomberos facilitaron su trasnporte hasta las dos UVI móviles desplazadas al lugar. Posteriormente, ambos fueron conducidos al Hospital de Guadalajara.
En el operativo participaron la Guardia Civil, un helicóptero de rescate de la Benemérita, los bomberos de Azuqueca de Henares, dos UVIs y personal sanitario de urgencias.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete