Dos heridos al chocar una moto contra un turismo en la TO-1151, en Malpica de Tajo (Toledo)

Un hombre y una mujer de 23 años han resultado heridos este sábado al colisionar la moto en la que viajaban contra un turismo en el kilómetro 4 de la TO-1151, a la altura de la localidad toledana de Malpica de Tajo.

El ... siniestro se produjo poco antes de la tres de la tarde, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, así un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico. El hombre herido ha sido evacuado en el helicóptero al hospital universitario de Toledo, mientras que la joven fue trasladada al mismo centro sanitario en la ambulancia. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión