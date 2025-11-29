Suscribete a
accidente de tráfico

Dos heridos al chocar una moto contra un turismo en la TO-1151, en Malpica de Tajo (Toledo)

Un helicóptero sanitario ha trasladado a un accidentado al hospital universitario de Toledo. Una mujer de 23 años también ha sido evacuada al centro sanitario de la capital regional en una ambulancia de soporte vital básico

Herido un joven de 17 años tras colisionar con un camión la moto que conducía en Illescas

Hasta el lugar del siniestro se trasladó un helicóptero medicalizado que trasladó a un hombre hasta el hospital universitario de Toledo
ABC

Toledo

Un hombre y una mujer de 23 años han resultado heridos este sábado al colisionar la moto en la que viajaban contra un turismo en el kilómetro 4 de la TO-1151, a la altura de la localidad toledana de Malpica de Tajo.

El ... siniestro se produjo poco antes de la tres de la tarde, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

