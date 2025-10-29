Suscribete a
ABC Premium
Directo
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Dolz remodelará su equipo de Gobierno tras la salida de Adrián Martínez y la entrada de Cristina Boza

El alcalde de Cuenca dice que «tocará lo mínimo e indispensable»

El alcalde de Cuenca frena con su voto de calidad la comisión de investigación sobre el transporte urbano

Darío Dolz, alcalde de Cuenca
Darío Dolz, alcalde de Cuenca ABC

ABC

Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha confirmado que habrá una reestructuración del equipo de Gobierno tras la salida del concejal Adrián Martínez Vicente, que esta semana consumó su dimisión por motivos de salud, y la entrada de Cristina Boza, la siguiente en la ... lista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app