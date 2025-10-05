El doble drama de Juan Luis Amador, el soldado manchego al que dan por desaparecido pese a las evidencias de que murió en la guerra de Ucrania

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del albaceteño Juan Luis Amador que está desaparecido pese a las evidencias de que murió en combate en el frente contra Rusia el 20 de septiembre. Y eso hace que ahora se vean abocados a un periplo legal y pierden las esperanzas de recuperar su cuerpo, según ha informado Miguel Ángel, hermano del fallecido.

«Temo que lo hayan hecho para ahorrarse dinero. Lo peor es que esto paraliza todos los procesos de cara a la herencia de su hija, que es menor de edad, y cualquier subsidio que pudiera recibir», explica.

El Ayuntamiento de Villapalacios, de donde procedía el fallecido, confirma que la noticia dificultará el proceso de repatriación de su cuerpo y las posibles coberturas económicas que estuvieran estipuladas en su contrato con el Ejército ucraniano. «De decirnos que él estaba fallecido, con coordenadas y todo del lugar, pues que nos digan ahora que lo declaran desaparecido nos ha caído como un jarro de agua fría», critica José Luis García, teniente de alcalde

Amador, de 38 años, fue alcanzado por un dron ruso durante una operación militar de evacuación de heridos cerca de la ciudad ucraniana de Zaporiyia, uno de los frentes más activos de la guerra en la actualidad. Herido de muerte, sus compañeros de escuadra, incapaces de trasladarlo en ese momento, lo dejaron bajo un árbol para evitar que otros drones lo alcanzaran y se retiraron posteriormente a posiciones más seguras. Y ellos mismos fueron los primeros que notificaron de manera informal a la familia su fallecimiento.

«Tuvimos un aliento -de esperanza- cuando un comandante se puso en contacto con la embajada ucraniana y les notificó donde estaba -el cuerpo de- Juan Luis, pero que tenían que darse unos cambios climatológicos por el tema de los drones para poder rescatarlo. El mando ucraniano sabía que estaba fallecido y la embajada nos lo confirmó el jueves pasado», ha detallado el concejal.

García también considera que esto ha podido deberse a las implicaciones que tiene la declaración oficial de su muerte para el contrato que el fallecido había firmado con el Ejército ucraniano. «El tema de la desaparición económicamente y burocráticamente es más fácil que decir que ha fallecido. Les cuesta más barato y como digo yo, nos quedamos sin Juan Luis», lamenta.

Una asociación para hacer fuerza

Su caso no es un hecho aislado. Son varios los familiares de combatientes españoles caídos en servicio del Ejército ucraniano los que aún esperan un certificado de defunción, según ha apuntado la familia, asegurando que se están planteando crear una asociación para gestionar los casos ante la falta de avances legales por parte del Gobierno de este país.

Una investigación del medio France24 reveló hace meses decenas de casos similares de combatientes latinoamericanos muertos en combate cuyas familias estaban a la espera de recibir los certificados y el dinero que estipulaban sus contratos.

«Lo que más nos fastidia es que él tenía un contrato y supuestamente tiene que tener un seguro», cree García.

Por su parte, el hermano pide a Ucrania que «al menos» podría darles el certificado de fallecimiento de cara a regularizar su situación legal. «Saben de sobra que está fallecido, me consta que limpiaron su habitación del cuartel y se llevaron sus cosas el día que murió», insiste Miguel Ángel.

Mientras, el Ayuntamiento agradece la colaboración recibida por parte de todas las administraciones españolas desde un primer momento y afirma que seguirán peleando para que su local pueda descansar en Villapalacios. «Tanto la familia como nosotros vemos que la única solución es hacer fuerza donde haga falta. Si me tengo que ir allí a traérmelo a cuestas me lo traigo. Estamos mirando por todos lados qué tenemos que hacer para que vuelva», asegura el teniente de alcalde.

Un caso curioso

La marcha a Ucrania de Juan Luis Amador, veterano del Ejército español en la base de Cerro Muriano, es «un caso curioso». El paloteño nunca llegó a pisar el frente de batalla durante sus años al servicio de España a pesar de su deseo de incorporarse a misiones en zonas como Afganistán.

Finalmente, cumplió su voluntad de viajar a la guerra cuando en octubre de 2024 se sumó a las filas del Ejército ucraniano con la intención de «ayudar a Europa», decisión que la mayoría de sus vecinos desconocían.