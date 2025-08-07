La Diputación de Ciudad Real reafirma su compromiso con Pedro Muñoz en su Noche de Gala

El diputado De Sebastián junto al alcalde y las damas de Pedro Muñoz

El diputado Benjamín de Sebastián Mora ha asistido este martes a la Noche de Gala que cada año celebra Pedro Muñoz, en el marco de sus fiestas. Una de las noches más importantes del año para el municipio, ha destacado Mora, quien ha mostrado el respaldo de la institución provincial a un pueblo que constituye «uno de los emblemas de la comarca de la Mancha, de esa identidad manchega que le hace único dentro de la provincia».

De Sebastián ha remarcado el compromiso de la institución provincial con Pedro Muñoz apuntando a inversiones como las enmarcadas dentro del Plan de Obras que han permitido asfaltar muchas calles y acondicionar diversos comedores.

«Desde Diputación no sólo estamos para acompañarlos en esta noche, sino para escucharlos porque sabemos cuáles son los problemas de Pedro Muñoz, un municipio que vamos a seguir apoyando y por el que vamos a seguir apostando».

El alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, ha agradecido el respaldo de la Diputación, realizando un balance muy positivo de estos dos años de legislatura, al tiempo que ha puesto en valor la labor del equipo del Gobierno de Pedro Muñoz, así como la dedicación y compromiso para ejecutar todas las inversiones en infraestructuras que habían comprometido en su programa electoral.

Entre los proyectos más destacados, Lara se ha referido a la puesta en marcha de comedores escolares en el próximo curso, la construcción de un segundo pabellón, junto al asfaltado de calles, además de seguir acometiendo la renovación de redes de abastecimiento de agua.

Ha adelantado además que se encuentran estudiando con Diputación la nueva ubicación del museo que albergará la colección cervantina Zunzunegui, para que sea una realidad esta legislatura. Una colección que reunirá más de 900 volúmenes entre libros y objetos sobre El Quijote constituyendo una de las mejores colecciones de nuestros país.