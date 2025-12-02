La Diputación de Ciudad Real presenta el mayor presupuesto y «el más social» de su historia: 174 millones para 2026

La Diputación de Ciudad Real dispondrá en 2026 del presupuesto más alto de su historia: 174 millones de euros. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, presentó este martes las cuentas, que definió como «reales, ambiciosas y hechas para todos», ... con la lucha contra la despoblación y la modernización administrativa como ejes centrales. Recordó que el documento es fruto del trabajo conjunto del Gobierno de coalición PP–Vox y agradeció expresamente el esfuerzo del vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, del interventor David Rodríguez Helguera y del servicio de Intervención.

Valverde subrayó que es el tercer presupuesto de la legislatura y que, por segundo año consecutivo, se presenta en tiempo y forma. Si el Pleno lo aprueba el próximo 12 de diciembre, la Diputación arrancará el ejercicio con unas cuentas que crecen en 9 millones respecto a 2025 y que, según el presidente, «responden a la realidad de la provincia y a las aportaciones de todas las áreas». Afirmó que «es muy difícil decir que no a este presupuesto».

El presidente insistió en que la prioridad es doble: apoyar a los municipios más pequeños y culminar la transformación de una administración que, aseguró, «necesitaba un revulsivo para adaptarse al siglo XXI». Recordó que muchos pueblos de menos de 3.000 o 2.000 habitantes dependen en un 35, 40 o incluso 45% de la aportación provincial. «Si no fuera por la Diputación, habría que cerrar ayuntamientos», advirtió. Defendió que la institución mantiene políticas sociales, culturales y deportivas que no son competencia directa, pero que resultan esenciales para sostener la vida en el mundo rural.

En el ámbito social, destacó que la partida crecen un 38% pese a no ser competencia propia, con programas de apoyo a personas vulnerables, nutrición para mayores y respaldo a entidades del Tercer Sector. «No es nuestra competencia, pero sí nuestra obligación moral», señaló.

Una institución sin deuda

Valverde recordó que la institución afronta 2026 sin deuda tras amortizar este año los 6 millones vinculados al consorcio RSU. Esto permite mantener un ritmo alto de inversiones sin recurrir a financiación externa. Además indicó que el capítulo 1, de Personal, apenas representa un 20,39% del presupuesto y crece un 1,78%, incorporando la subida salarial del 4%. «No queremos engordar estructura, queremos transformarla», afirmó.

En gasto corriente (capítulo 2), las cuentas alcanzan los 24,1 millones, un 5,26% más, atendiendo todas las demandas de las áreas: impulso al deporte, cultura y turismo, el Geoparque Mundial Volcanes de Calatrava o el Día de la Provincia. También destacó el papel del Museo de la Caza y la Naturaleza (Mucana), cuyo proyecto técnico ya está redactado, aunque su ejecución deberá coordinarse con la del nuevo parque de bomberos.

El presidente puso el acento en la conectividad 5G como herramienta decisiva contra la despoblación y para mejorar la seguridad de colectivos vulnerables. También subrayó el impacto de las aportaciones al Consorcio SCIS (13,5 millones) y al RSU (4,5 millones), que alivian las cuentas municipales.

En el capítulo 6, de Inversiones, Valverde destacó una de las cifras más llamativas del presupuesto: casi 12 millones de euros destinados a carreteras provinciales, dentro de un total de 16 millones en inversiones. Recordó que en esta legislatura se han licitado ya obras en más de 230 kilómetros de la red viaria y que la Diputación es «la única administración que está invirtiendo a este nivel» en la provincia. También se aumentan partidas para maquinaria, caminos rurales y mantenimiento de edificios.

Otro bloque relevante es el capítulo 7, de Transferencias de Capital, que asciende a 32 millones de euros y crecerá por encima de 50 millones al incorporar el remanente, como en ejercicios anteriores. Incluye el plan de renovación de redes de agua -5 millones para 2026, que se suman a los 17 millones invertidos desde 2023- y dos nuevos programas de sensibilidad social: 500.000 euros para residencias municipales de mayores y otros 500.000 para centros que atienden a personas con capacidades diferentes. Además, se crea un Plan de Videovigilancia dotado con 900.000 euros.

El capítulo 8 mantiene una herramienta especialmente útil para los ayuntamientos: 10 millones en anticipos reintegrables a coste cero, con devolución a diez años y uno de carencia, que evitan que los municipios tengan que recurrir a préstamos bancarios.

Valverde cerró su intervención defendiendo que el documento «puede tener mejoras, como todo, pero es el mejor presupuesto que se ha presentado nunca». Aseguró que atiende las necesidades detectadas, refuerza la lucha contra la despoblación y moderniza la institución, y agradeció el trabajo conjunto de los grupos que sostienen el Gobierno provincial.

«un presupuesto pensado para nuestros pueblos»

El vicepresidente Adrián Fernández desgranó las cifras políticas del documento, que definió como «un presupuesto real y para todos», destinado a «hacer una provincia mejor». Subrayó que alcanza 174 millones -5,45% más que en 2025- y que es «el presupuesto más social» elaborado por la Diputación, con más de 41 millones destinados directamente a los ayuntamientos para gasto corriente.

Explicó que el capítulo 1 asciende a 35,47 millones; el capítulo 2 crece un 5,26%, con programas como el liderazgo de la mujer (600.000 euros), el Día de la Provincia (250.000 euros) o el impulso turístico, que roza los 2 millones. También destacó que la suma de capítulos sociales alcanza 8,26 millones, un 38% más que en 2025 y 2,56 millones más que el último presupuesto socialista.

Fernández anunció un nuevo programa de control de colonias felinas, dotado con 500.000 euros, y explicó que el Plan de Empleo Propio contará con 10,38 millones. Subrayó que los ayuntamientos recibirán 41,7 millones en gasto corriente si se suman las aportaciones al SCIS y al RSU.

Sobre Fenavin, Valverde avanzó que se organizará una gran misión comercial con unas 300 bodegas en los años en que no se celebra la feria, además de actividades permanentes en la Galería del Vino.

Por último, y respecto a la información sobre un posible embargo del sueldo de la vicepresidenta Patricia Saldaña, Valverde afirmó que ha conocido la noticia por los medios y que, si existe una instrucción judicial, la Diputación la aplicará «sin ninguna duda», como ocurre con cualquier trabajador en situación similar.