La Diputación de Ciudad Real presenta el mayor presupuesto y «el más social» de su historia: 174 millones para 2026

Las cuentas, elaboradas por el Gobierno PP–Vox, crecen un 5,45%, mantienen la deuda a cero y refuerzan la inversión en políticas social, las ayudas a los ayuntamientos y destinan 12 millones de euros a la red de carreteras provinciales

La Diputación de Ciudad Real pone en marcha un Plan Extraordinario de Empleo dotado con 5 millones de euros

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, presentó los presupuestos de 2026 junto al vicepresidente Adrián Fernández, la vicepresidenta, Sonia González, y los diputados Carlos Villajos, Maribel Mansilla y Carlos Martín de la Leona
Toledo

La Diputación de Ciudad Real dispondrá en 2026 del presupuesto más alto de su historia: 174 millones de euros. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, presentó este martes las cuentas, que definió como «reales, ambiciosas y hechas para todos», ... con la lucha contra la despoblación y la modernización administrativa como ejes centrales. Recordó que el documento es fruto del trabajo conjunto del Gobierno de coalición PP–Vox y agradeció expresamente el esfuerzo del vicepresidente de Hacienda, Adrián Fernández, del interventor David Rodríguez Helguera y del servicio de Intervención.

