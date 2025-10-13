Suscribete a
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

La Diputación de Ciudad Real pide por unanimidad a la Junta una moratoria hasta 2030 del canon del agua para dar un respiro a los municipios

La institución provincial quiere evitar que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños y rurales, se vean penalizados por las fugas derivadas del mal estado de las redes y puedan acometer inversiones en abastecimiento y saneamiento

Page avanza nuevas deducciones fiscales con carácter social y defiende el canon del agua como medida justa

Pleno de la Diputación de Ciudad Real
F.F.

Ciudad Real

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real aprobó este lunes por unanimidad solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una moratoria hasta el año 2030 en la aplicación del canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua, conocido como el 'canon ... del agua'. La propuesta, presentada por el Grupo Popular, pretende dar un respiro a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los más pequeños y rurales, para que puedan acometer inversiones en la renovación de sus redes de abastecimiento y saneamiento sin verse penalizados por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras.

