La Diputación de Ciudad Real lidera el EDIL mejor valorado: 7,15 millones para 15 municipios del Alto Guadiana-Mancha

Los fondos europeos permitirán ejecutar 29 proyectos en 15 municipios en materia de agua, eficiencia energética, accesibilidad y dinamización. La institución provincial cubre el 15% que debían cofinanciar los ayuntamientos

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, resaltó que se trata de un ejemplo de concertación administrativa
ABC

Ciudad Real

La Diputación de Ciudad Real desplegará 29 proyectos en los 15 municipios del Área Urbana Funcional Alto Guadiana-Mancha con una inversión de 7,15 millones de euros -6,07 millones procedentes de los fondos FEDER y un millón aportados por la institución ... provincial— dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI), el EDIL mejor valorado de Castilla-La Mancha. El presidente de la Corporación provincial, Miguel Ángel Valverde, resaltó que se trata de un ejemplo de concertación administrativa que «demuestra que trabajando juntos se pueden conseguir grandes resultados, especialmente en localidades que tienen más dificultades para acceder a fondos europeos».

