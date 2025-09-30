La Diputación de Ciudad aprueba destinar 23 millones del remanente a un plan de empleo, obras y apoyo a municipios

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, reunido este martes en sesión extraordinaria, aprobó de forma definitiva y por unanimidad una modificación de crédito de 23 millones de euros que permitirá financiar un paquete de actuaciones extraordinarias en materia de empleo, obras municipales y apoyo a ayuntamientos. En concreto, se destinarán 5 millones al Plan Extraordinario de Empleo, otros 15 millones a un Plan Extraordinario de Obras Municipales y 2,3 millones al Plan de Apoyo a Municipios de 2025.

La portavoz del equipo de gobierno, Rocío Zarco, explicó que los 5 millones del plan de empleo servirán a los consistorios para contratar personas desempleadas, «frente al recorte del Plan de Empleo que impulsa la Junta de Comunidades que ha eliminado un plan en la legislatura, ya que el próximo se va a poner en marcha en mayo de 2026». Asimismo, subrayó que los 15 millones para obras extraordinarias se suman a los 20 millones del plan ordinario, lo que eleva a 35 millones la inversión provincial en infraestructuras locales. «Con esta modificación de crédito cumplimos con los ayuntamientos, que es donde tiene que estar el dinero, sumando este año 75 millones de euros en una inversión histórica para mejorar infraestructuras, servicios y la vida en cada pueblo», señaló Zarco.

El grupo socialista, por boca de José Manuel Bolaños, apoyó la propuesta y reclamó que la buena situación económica de la institución y los fondos recibidos se traduzcan en la eliminación de recortes y copagos. Zarco replicó que la Diputación «no tiene recortes, ni copagos» y que es la Junta quien debe retirarlos.

El debate se centró también en el uso de los remanentes. El presidente, Miguel Ángel Valverde, recordó que la modificación procede del remanente del ejercicio en curso y agradeció el apoyo del PSOE «porque es buena para los pueblos de todos los signos». Valverde planteó además que la institución pedirá a la Junta de Comunidades diferir la aplicación del canon por pérdidas de agua en las redes municipales previsto para 2026, de forma que los ayuntamientos dispongan de tiempo para modernizar sus infraestructuras.

Subvenciones por 713.000 euros

En otro punto del orden del día se aprobaron subvenciones nominativas de urgencia por valor de 713.185 euros, distribuidos entre veinte localidades. Entre ellas, destaca la partida de 400.000 euros para la rehabilitación del edificio público La Parada en Malagón, además de ayudas para caminos, saneamientos, instalaciones deportivas o espacios públicos en municipios como Abenójar, Agudo, Brazatortas, Fernán Caballero, Hinojosas de Calatrava, Horcajo de los Montes, Los Cortijos, Moral de Calatrava, Porzuna, San Lorenzo de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, Villamayor de Calatrava y Villanueva de la Fuente. También se concedieron 2.000 euros a la Universidad de Castilla-La Mancha y 2.500 al CB BIBI Club de Pádel para el Circuito de Pádel Quijote 2025.

El pleno comenzó con la toma de posesión de la nueva diputada provincial Patricia Saldaña Moya, de Vox, en sustitución de Luis Alberto Marín. Saldaña agradeció la confianza de su partido y aseguró que afronta el cargo «con humildad y responsabilidad» para trabajar por el progreso de los municipios.

La bienvenida estuvo marcada por la controversia: mientras que el grupo popular y Vox subrayaron la necesidad de trabajar sin mirar siglas y criticaron lo que consideraron un discurso político del PSOE, el socialista Luis Alberto Lara reprochó a Vox sus posiciones nacionales sobre violencia de género y derechos fundamentales. Valverde zanjó el debate al considerar «improcedente» y de «mala educación» introducir valoraciones políticas en el acto de jura.

La sesión se cerró con la aprobación de la cuenta general de 2024 y con la designación de la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, como presidenta del Consejo de Administración del diario Lanza.