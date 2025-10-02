La Diputación de Albacete moviliza 396.000 € para mejorar servicios públicos e infraestructuras en 26 municipios

La Diputación de Albacete ha aprobado nuevas resoluciones de los programas 'Dipualba Responde-Inversiones' y 'Dipualba Emergencias', que permitirán movilizar más de 396.000 euros para apoyar a un total de 26 municipios de la provincia. Las actuaciones abarcan desde la mejora de infraestructuras ... urbanas y equipamientos públicos hasta intervenciones urgentes tras daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos.

El presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, ha subrayado el carácter colaborativo de estos planes, destacando el «esfuerzo compartido» entre Diputación y ayuntamientos. «Cuando un municipio tiene un problema urgente o un proyecto que necesita sacar adelante, sabe que puede contar con esta Diputación. Estamos para responder, para ayudar y para acompañar con recursos lo que deciden los gobiernos locales, siempre pensando en el bien común», ha afirmado.

En el marco de la sexta resolución de 'Dipualba Responde-Inversiones', se destinan 327.320 euros para apoyar proyectos en 17 municipios, con actuaciones «muy pegadas a la realidad del territorio». Se incluyen mejoras de calles y accesos, renovación de redes básicas, adecuación de instalaciones deportivas y culturales, ampliación de cementerios o adquisición de equipamiento municipal.

Entre los beneficiados se encuentran localidades como Villamalea, Socovos, Pozuelo, Liétor, Casas de Ves, La Roda o Alcalá del Júcar. Todas las propuestas parten de los propios ayuntamientos, que son quienes marcan las prioridades de inversión en sus pueblos.

Una parte importante de estas inversiones se destinará a pedanías, un ámbito al que la Diputación ha querido dar protagonismo este año con una línea específica de ayudas. El objetivo es mejorar los servicios y las condiciones de vida en núcleos poblacionales dispersos, donde la prestación de servicios resulta más compleja.

Así, se financiarán actuaciones en Los Cárceles y Tabaqueros (Villamalea), Tazona y Los Olmos (Socovos), Mullidar y Casablanca (Liétor) o Tolosa (Alcalá del Júcar), lo que, en palabras de Cabañero, constituye «una muestra clara del compromiso de llegar a donde más se necesita».

En paralelo, la cuarta resolución del programa 'Dipualba Emergencias' moviliza cerca de 70.000 euros para 11 municipios que han debido afrontar gastos imprevistos por lluvias intensas, vientos o averías en infraestructuras básicas.

Con esta línea se financiarán reparaciones en redes de agua, caminos rurales, aceras, parques infantiles e instalaciones municipales en localidades como Caudete, Mahora, Casas de Juan Núñez, Albatana, Vianos, El Bonillo, Povedilla, La Recueja y Pozo Cañada, además de Bogarra y Villamalea, que se benefician tanto de este programa como del 'Responde'.

El vicepresidente y responsable del área de Obras, Fran Valera, ha destacado que estas resoluciones son «una nueva muestra de lo que representa esta Diputación: una administración útil, cercana, ágil y profundamente municipalista, que sabe estar a la altura tanto en la gestión ordinaria como en los momentos complicados».

129 actuaciones y más de 4 millones a inversiones

Con estas nuevas resoluciones, el 'Dipualba Responde-Inversiones 2025' suma ya 129 actuaciones aprobadas en lo que va de año y más de 4 millones de euros movilizados en inversiones.

El modelo de gestión, que se define como «flexible, ágil y transparente», permite anticipar fondos, simplificar trámites y garantizar que las obras se ejecuten en el menor tiempo posible. Además, la Diputación subraya que el impacto económico es directo en la provincia, ya que más de dos tercios de las inversiones revierten en empresas locales, generando actividad y empleo en los propios municipios.

Para Cabañero, esta estrategia va más allá de lo económico. «Invertir en los pueblos no es un gasto, es un acto de justicia territorial y de compromiso con la gente. Cada mejora, por pequeña que parezca, suma calidad de vida. Y ahí, esta Diputación va a seguir estando, como siempre: al lado de quienes más lo necesitan».