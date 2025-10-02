Suscribete a
La Diputación de Albacete moviliza 396.000 € para mejorar servicios públicos e infraestructuras en 26 municipios

El presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, asegura que «invertir en los pueblos no es un gasto, sino un acto de justicia territorial»

La Diputación de Albacete financia con un millón de euros 42 actuaciones en 27 localidades de la provincia

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete
Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete

Toledo

La Diputación de Albacete ha aprobado nuevas resoluciones de los programas 'Dipualba Responde-Inversiones' y 'Dipualba Emergencias', que permitirán movilizar más de 396.000 euros para apoyar a un total de 26 municipios de la provincia. Las actuaciones abarcan desde la mejora de infraestructuras ... urbanas y equipamientos públicos hasta intervenciones urgentes tras daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos.

