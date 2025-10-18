Uno de cada diez residentes en la región no puede pagar las facturas de luz o gas a tiempo

La pobreza energética se ha consolidado como una de las formas más visibles de exclusión social en la región como pone de manifiesto el informe 'El estado de la pobreza en Castilla-La Mancha 2025', elaborado por la Red Europea de Lucha contra ... la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM), que alerta del incremento de hogares con dificultades para afrontar gastos esenciales de suministro como la electricidad o el gas.

Según los datos más recientes de la encuesta de condiciones de vida del INE, el 9,4% de la población castellanomanchega ha sufrido retrasos en el pago de facturas de suministros durante 2024. Esta cifra representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, y sitúa a la región muy cerca del promedio nacional, que se encuentra en el 9,8%.

Este indicador refleja no solo problemas económicos puntuales, sino una falta estructural de recursos en muchos hogares. Como explican desde EAPN-CLM las facturas energéticas se han convertido en una carga que compite con otras necesidades básicas, dejando a muchas familias ante la difícil decisión de qué pagar primero.

Sin calefacción en casa

La imposibilidad de hacer frente al coste de la energía también tiene un impacto directo en las condiciones de habitabilidad. El informe de EAPN-CLM revela que el 19,5% de los castellanomanchegos no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno. Aunque esta cifra mejora ligeramente respecto al año pasado (0,9 puntos menos), duplica la registrada en 2020 y supera el dato nacional actual (17,6%).

Vivir en un hogar frío no es solo una cuestión de incomodidad. Supone un riesgo para la salud física y mental, especialmente en personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Además, limita el bienestar y la calidad de vida, afectando incluso al rendimiento escolar o laboral.

EAPN recuerda en su informe, presentado ayer a los medios de comunicación en una rueda de prensa en Toledo, que la pobreza energética no es una categoría aparte, sino una consecuencia directa de la pobreza general. Afecta con mayor intensidad a quienes ya están en situación de vulnerabilidad, multiplicando sus dificultades y exponiéndolos a mayores niveles de exclusión.