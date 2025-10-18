Suscribete a
ABC Premium

Uno de cada diez residentes en la región no puede pagar las facturas de luz o gas a tiempo

El informe de EAPN-CLM revela un aumento preocupante de la pobreza energética que afecta directamente a la calidad de vida de miles de hogares en Castilla-La Mancha

Las vacaciones son una utopía para el 35,3% de los castellanomanchegos

El 9,4% de la población regional ha sufrido retrasos en el pago de facturas
El 9,4% de la población regional ha sufrido retrasos en el pago de facturas JAIME GARCÍA

J. Guayerbas

Toledo

La pobreza energética se ha consolidado como una de las formas más visibles de exclusión social en la región como pone de manifiesto el informe 'El estado de la pobreza en Castilla-La Mancha 2025', elaborado por la Red Europea de Lucha contra ... la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-CLM), que alerta del incremento de hogares con dificultades para afrontar gastos esenciales de suministro como la electricidad o el gas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app