Diecisiete pacientes que no pudieron recibir oxígeno en sus casas han sido ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que, tras el apagón eléctrico sufrido en la región, la situación en los centros sanitarios «está volviendo poco a poco a la normalidad». Según ha detallado, «no tenemos incidencias graves en cuanto a los servicios de urgencias en los hospitales», donde se ha trabajado «bien», aunque ha admitido que «en atención primaria hemos tenido alguna incidencia más que hemos ido solucionando».

Fernández Sanz ha informado que durante la noche se ha atendido «a 12 personas más en oxigenoterapia domiciliaria» y que algunas personas que no pudieron recibir oxígeno en casa «han ido a hospitales», con un balance de «aproximadamente 17 ingresos durante la noche en toda la región» de este tipo de pacientes. «Ya llamábamos ayer a la cautela, a la prudencia en la asistencia a los centros sanitarios que no fuese absolutamente necesaria», recordaba.

Respecto a la organización de la asistencia, el consejero ha indicado que seguirán priorizando «a los críticos, las urgencias, las personas con mayor vulnerabilidad, con mayor fragilidad», y ha señalado que para los demás pacientes se realizará una «reprogramación preestablecida».

En cuanto a los sistemas informáticos, Fernández Sanz ha reconocido que «la aplicación de Atención Primaria está prácticamente sin funcionar en toda la región», lo que obliga a «echar mucho de la actividad manual», como realizar «las recetas, la historia clínica, las citas» de manera tradicional, como «cuando en otro momento se ha caído el sistema». Ha añadido que se está trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible.

También ha habido incidencias técnicas en el área de Radiología, ya que «algún aparato no ha podido reiniciar su actividad» tras el restablecimiento de la luz. «Alguna resonancia no funciona, algún TAC no funciona», ha señalado, aunque ha asegurado que estos problemas «se van a ir solucionando a lo largo del día».

El consejero ha agradecido la «comprensión» de la ciudadanía y ha pedido «tranquilidad en este primer día de vuelta a la casi normalidad», comprometiéndose a que «en el menor tiempo posible podamos atender al cien por cien de las personas que nos demanden».

Sobre las consultas programadas, Fernández Sanz ha admitido que «poner una fecha es complicado», aunque ha anticipado que «hoy se va a celebrar alguna actividad programada en algunas gerencias» y que «mañana esperemos que todo vuelva a reestablecerse» con normalidad. Ha precisado que la recuperación depende del impacto del apagón en cada Gerencia, ya que algunas se vieron más afectadas que otras y algunas recuperaron la luz antes que otras.