Devia: «El creciente uso de las redes sociales entre los jóvenes están provocando un aumento de conductas violentas, insultos y agresiones»

El subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha asegurado que en lo que va de curso, se han recibido «entre tres y cuatro denuncias» por bullying en la provincia de Toledo

El 42% de las mujeres de la región atendidas por violencia de género son de la provincia de Toledo

Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha
Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha
Elisabeth Bustos

El Paraninfo de Lorenzana en Toledo ha acogido este miércoles la jornada formativa 'Masculinidades positivas frente a la Violencia sobre la Mujer', dirigida al alumnado universitario, en la que se ha contado con la participación de expertos de distintos ámbitos: jurídico, psicológico, ... educativo y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

