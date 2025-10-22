Devia: «El creciente uso de las redes sociales entre los jóvenes están provocando un aumento de conductas violentas, insultos y agresiones»

El Paraninfo de Lorenzana en Toledo ha acogido este miércoles la jornada formativa 'Masculinidades positivas frente a la Violencia sobre la Mujer', dirigida al alumnado universitario, en la que se ha contado con la participación de expertos de distintos ámbitos: jurídico, psicológico, ... educativo y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una jornada que ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, además de con tres ponentes de referencia. Por la tarde, la directora y activista Mabel Lozano, presentará su último documental, centrado en la alarmante realidad de la pornografía infantil.

El enfoque de estas jornadas se centra no solo en la prevención y la detección, sino de forma muy especial en la educación. «La educación es, sin duda, la herramienta clave para erradicar la violencia de género desde sus raíces. Si no logramos transmitir estos valores desde edades tempranas y en todos los entornos —escuela, familia y sociedad—, seguiremos enfrentándonos a cifras preocupantes«, ha subrayado el subdelegado.

Actualmente, en la provincia de Toledo hay más de 2.000 casos activos de violencia de género, de los cuales 1.400 están siendo objeto de seguimiento personalizado. Esto representa aproximadamente el 40% de los casos de toda la región, lo cual refleja la magnitud del problema y la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada desde todas las instituciones implicadas.

Creciente uso de las redes sociales

Una de las preocupaciones abordadas durante las jornadas ha sido el creciente uso de las redes sociales entre los jóvenes, donde «lamentablemente» se detectan cada vez más conductas violentas, insultos y agresiones. De hecho, una de las ponencias se ha centrado específicamente en esta cuestión, subrayando cómo el entorno digital se ha convertido en un espacio donde se reproducen y amplifican patrones de violencia.

En este contexto, ha explicado que en lo que va de curso se han recibido entre tres y cuatro denuncias de casos de bullying en los centros educativos de la provincia. «Están controlados y son relativamente pocos, ha indicado, subrayando que la respuesta institucional ha sido inmediata gracias a la colaboración estrecha entre la Delegación Provincial de Educación, los equipos directivos de los centros, la Consejería de Educación, Guardia Civil y Policía Nacional».

Sin embargo, se insiste en que la labor educativa debe comenzar en el entorno familiar. «Es imprescindible que las familias asuman su responsabilidad en la educación en valores y el respeto mutuo».

El título de estas jornadas, 'Masculinidades positivas frente a la Violencia sobre la Mujer', marca también un cambio en el enfoque del discurso. Devia ha explicado que se busca dejar a un lado la palabra «machismo», que muchas veces genera rechazo o confusión, para hablar desde una perspectiva más constructiva sobre cómo la masculinidad puede y debe ser entendida en clave de igualdad. «No se trata de hablar solo de hombres o mujeres, sino de cómo redefinimos los roles sociales y construimos una convivencia basada en el respeto y la equidad».

Esta jornada forma parte de un ciclo que se está desarrollando en toda Castilla-La Mancha, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Además de la edición celebrada en Toledo, se realizarán otras dos en distintas provincias, con el objetivo de llevar este mensaje y esta formación a toda la comunidad educativa de la región. En definitiva, jornadas como estas son un altavoz imprescindible para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género.