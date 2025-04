Detienen a una paciente y a su marido por agredir a una médica de Urgencias en Puertollano (Ciudad Real)

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha alertado de la agresión sufrida por una médica el pasado fin de semana en la localidad de Puertollano mientras realizaba sus funciones como médico de Urgencias. Estos hechos han provocado la detención de la paciente y su marido.

Según ha informado el Colegio en nota de prensa, mientras realizaba sus funciones, la doctora atendió a un paciente con dolor de cabeza leve que exigía la receta de un determinado medicamento. El medicamento en cuestión ya fue prescrito y la doctora explicó a la paciente que no era posible realizar una nueva receta porque el sistema no lo permite.

En ese momento, indican, la paciente empezó a proferir insultos como «hija de puta. Me cago en tus muertos. Mal cáncer te caiga« y se abalanzó de forma brusca contra la médico agarrándola por el cabello y ropa, golpeándole el rostro con numerosos puñetazos causándole lesiones y requiriendo atención médica.

El celador, alertado por las voces, entró en la consulta y trató de sujetar a la agresora. A su vez, el marido de la agresora accedió a la consulta sujetando al celador, alentando a su mujer a continuar contra la agresión. Acudieron en su ayuda el resto de trabajadores del centro siendo empleadas hasta cinco personas para tratar de sujetar a la agresora y su marido, llegando posteriormente la Policía.

Tras los hechos, se puso la denuncia correspondiente. Los agresores fueron detenidos y se está a la espera de la celebración del juicio rápido.

«Hay que alzar la voz»

El Colegio de Médicos ha mostrado su «más absoluto rechazo« a estos hechos y ha explicado que, desde el primer momento, está prestando a la agredida todo tipo de ayuda tanto laboral, legal como jurídica y se le guiará y acompañará en todo el proceso. hasta la resolución del conflicto. Por eso se insiste desde el Colegio que »para erradicar este problema hay que denunciar, hay que alzar la voz«. »Basta de agresiones y cero tolerancia«.

La presidenta del Colegio, la María Concepción Villafáñez, afirma con rotundidad que estos actos violentos son «intolerables». «Los médicos estamos para cuidar a nuestros pacientes y no para ser agredidos. Somos conscientes de que no en todas las agresiones hay denuncia posterior, son muchos casos los que no se denuncian y pasan inadvertidos. Por eso insistimos en que es fundamental denunciar cualquier tipo de agresión física o verbal para erradicar esta lacra social», ha señalado.

