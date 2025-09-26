Detienen a doce implicados por agredir a puñetazos y lanzar sillas y macetas a sanitarios en el hospital de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a doce personas implicadas en los graves altercados que tuvieron lugar en la planta de neurología del Hospital General Universitario de Ciudad Real el pasado mes de junio, cuando una veintena de familiares de una anciana de ochenta años de edad que estaba siendo tratada en esas instalaciones, arremetieron y agredieron al personal médico.

Los presuntos agresores, quienes habían accedido sin autorización al área restringida de Neurología, hostigaron y amedrentaron a los sanitarios para finalmente, cuando se les comunicó el grave pronóstico de la anciana allí ingresada, agredir a puñetazos y lanzar sillas, macetas así como mobiliario contra los médicos, enfermeras y el resto del personal, que tuvo que atrincherarse en una de las estancias.

A su llegada, los agentes uniformados y de paisano de la Policía Nacional que acudieron a esa planta de Neurología, apoyados por agentes de la Policía Local, se encontraron con una agresión multitudinaria y de igual manera fueron recibidos con lanzamiento de objetos y mobiliario, resultando varios agentes lesionados leves, uno de los cuales perdió una pieza dental tras recibir un fuerte impacto en el rostro con una muleta.

Un total de cuatro personas resultaron detenidas durante la intervención, ya que el resto de los agresores se dio a la fuga para evitar su detención.

La operación ha permitido identificar a más implicados

Posteriormente, la Policía Nacional inició una la investigación denominada operación 'Higia', que ha permitido la identificación de otros ocho implicados, los más activos, en la agresión a sanitarios y policías, resultando detenidos en el último mes y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Todos ellos cuentan con numerosos antecedentes penales previos y se les imputan los delitos de desórdenes públicos y lesiones.