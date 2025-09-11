Detenidos en Toledo dos implicados en la riña tumultuaria de 150 personas en el Polígono, uno de ellos menor

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de lesiones cometidas durante la riña tumultuaria ocurrida ayer en el barrio de Santa María de Benquerencia. Los detenidos agredieron a una mujer de 37 años que resultó con heridas graves en la cabeza y tuvo que ser hospitalizada.

Los hechos se produjeron sobre las 14:30 horas, cuando el 091 recibió varios avisos alertando de una pelea entre varias personas en la calle Río Ventalomar. A la llegada de las patrullas solo se encontraba una de las partes implicadas, mientras los agresores habían huido. La víctima presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue atendida por los servicios sanitarios.

Poco después, cerca de medio centenar de familiares y allegados de la mujer agredida se dirigieron al domicilio de uno de los atacantes, lo que obligó a establecer un cordón policial. Pese a la presencia de los agentes, se produjeron alteraciones del orden público y daños en el vehículo del agresor.

La policía estableció un cordón policial para evitar el linchamiento de uno de los presuntos agresores j.guayerbas

La tensión volvió a estallar horas más tarde, sobre las 18:30. Alrededor de 150 personas armadas con piolets, tapas de alcantarilla, palos de madera y metal, así como adoquines, regresaron al lugar con actitud agresiva. Mientras unos intentaban acceder al domicilio para linchar al presunto agresor, otros rodearon su vehículo y causaron graves destrozos.

La intervención de los agentes impidió que accedieran a la vivienda y obligó a pedir refuerzos. Desde entonces se mantiene en la zona un dispositivo de seguridad estático en el que participan un centenar de policías, incluida la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo.

La investigación se activó inmediatamente para esclarecer lo sucedido. El primero de los presuntos agresores fue detenido pasada la medianoche, mientras que el segundo —menor de edad— fue arrestado en la mañana de hoy. La Policía Nacional continúa con las indagaciones para identificar al resto de participantes en la riña tumultuaria y determinar su posible responsabilidad penal.