Detenidos cuatro miembros de un clan familiar por reincidir en el robo de material ferroviario en Guadalajara Tienen entre 23 y 42 años y desde finales de julio han sido pillados varias veces con vehículos llenos de material sustraído

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha llevado a cabo en las últimas semanas diversas actuaciones contra la sustracción de material ferroviario que se han saldado con la detención de cuatro personas de nacionalidad española, de entre 23 y 42 años, todos del mismo clan familiar.

A finales de julio, durante un servicio de vigilancia, los agentes sorprendieron en la estación de Baides a cuatro personas cargando en dos furgonetas tramos de rail que previamente habían cortado con un soplete de oxicorte, para facilitar su transporte.

Como presuntos autores de un delito de hurto, pocas horas después, y tras haber quedado en libertad, los mismos individuos regresaron al lugar para cargar el resto del material troceado. Fueron detectados mientras circulaban por la carretera GU-149, siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Asimismo, el 7 y 8 de agosto otra vez fueron identificados cuando transportaban distinto material ferroviario en la A-2. Primero se interceptó a dos de ellos a la altura del kilómetro 75 cuando circulaban en una furgoneta con un evidente exceso de peso, en el que transportaban tramos de rail ferroviario.

Y el día siguiente, a tres de ellos les pillaron a la altura del kilómetro 80 de la citada autovía mientras transportaban gran cantidad de material metálico, como cable acerado, aisladores y piezas estructurales, destinados a la sustentación de la catenaria y pertenecientes a la infraestructura ferroviaria que presumiblemente sustrajeron en la estación de Medinaceli (Soria).

Estas intervenciones has sido llevadas a cabo por agentes del servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza, Torija, Hita y Humanes.