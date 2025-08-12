Detenidos en Alovera (Guadalajara) dos hombres sorprendidos robando cable del alumbrado público

Los agentes localizaron varias mangueras de cable que habían sido cortadas

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto, al ser sorprendidos cuando sustraían cable del alumbrado público en la localidad de Alovera.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 31 de julio, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, que prestaba servicio en Alovera, detectó la presencia de dos individuos en actitud sospechosa en una calle cerrada al tránsito peatonal por encontrarse en obras.

Al percatarse de la llegada de los agentes, los sospechosos arrojaron varios objetos al suelo. Tras su identificación, se les intervinieron unos guantes, un cortacables, una linterna frontal y una llave utilizada para la apertura de arquetas.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron un total de 11 arquetas abiertas, así como varias mangueras de cable que habían sido cortadas y que estaban preparadas para ser transportadas.

Los detenidos, de 39 y 25 años de edad y nacionalidad española, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares, donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales.